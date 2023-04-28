У відомстві сподіваються, що закон започаткує реформу в галузі рибного господарства, сприятиме її відновленню і подоланню корупційних схем.

Відсьогодні в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури".

Як повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства, закон започатковує реформу в галузі рибного господарства, сприятиме її відновленню, подоланню корупційних схем та збільшенню надходжень до бюджетів місцевих громад.

Як зазначають у відомстві, цей закон передбачає створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю "єРиба" з метою цифровізації галузі; запровадження механізму видачі дозвільних документів в електронній формі; забезпечення всіх риболовних суден засобами дистанційного контролю; встановлення законодавчих вимог до рибоприймальних пунктів як вагомого важелю для обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них тощо.

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Зокрема, як сподіваються у міністерстві, відтепер повноцінно запрацюють електронні аукціони на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент. В Мінагрополітики очікують, що прозорий механізм торгів створить рівні умови економічної конкуренції та забезпечить рівний доступ до промислу для нових суб’єктів господарювання.

"У цілому реалізація цього закону створить умови для розвитку галузі рибного господарства, стимулювання боротьби з незаконним, непідзвітним та неврегульованим рибальством та забезпечить можливість європейської інтеграції норм права, що стосуються галузі", – йдеться в повідомленні.

Нардепи ухвалили важливий "рибний" закон

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства. Цю ініціативу підтримали 270 нардепів.

Йдеться про закон №7616, який має полегшити процедуру використання водних біоресурсів для українців. Окремим пунктом закон розглядає упорядкування законодавчої процедури щодо використання гідротехнічних споруд для цілей аквакультури.

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