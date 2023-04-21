Закон щодо іспитів було підписано сьогодні.

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо необхідності складання іспитів на знання української мови, історії та Конституції для отримання громадянства України.

Як повідомляється на сайті парламенту, йдеться про закон щодо внесення змін до законів "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині умов прийняття до громадянства України (реєстр. №7606).

Зазначається, що відповідний закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 21 квітня.

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Українське громадянство - як набути

21 березня 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому запровадження як умови прийняття до громадянства України складання трьох іспитів.

У законопроекті йшлося про запровадження складання іспитів з основ Конституції України, історії та на рівень володіння державною мовою як умови прийняття до громадянства.

Таким чином, депутати підтримали пропозицію прем'єра Дениса Шмигаля та президента Володимира Зеленського, останній "дав зелене світло" закону про громадянство завдяки петиції громадян з відповідним проханням.

Іспити для отримання громадянства – поширена практика по всьому світу. Вони є в Естонії, Литві, Латвії, Польщі, Німеччині, США та інших країнах. Вимоги відрізняються в залежності від країн. Кандидатам пропонують скласти тест на знання мови, історії та конституції країни, а також вивчити національний гімн.

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