Законопроект передбачає контроль за незаконним використанням сортів рослин, несанкціонованим використанням ГМО в рослинництві та очищення внутрішнього ринку від неякісного, фальсифікованого насіння.

Кабінет Міністрів України схвалив законопроект, що регулює питання відповідальності за правопорушення у сфері насінництва, розсадництва, а також у сфері дотримання заходів біологічної та генетичної безпеки с/г рослин.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Також документ визначає повноваження Держпродспоживслужби України у питанні контролю за додержанням законодавства у зазначених сферах.

"Завдяки цьому законопроекту Держпродспоживслужба зможе посилити контроль за адміністративними правопорушеннями у сфері насінництва та розсадництва. Документ розроблений з метою захисту прав споживачів, виробників і власників прав інтелектуальної власності на сорти рослин", — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Крім того, законопроект передбачає контроль за незаконним використанням сортів рослин, несанкціонованим використанням ГМО в рослинництві та очищення внутрішнього ринку від неякісного, фальсифікованого насіння.

Зокрема, проектом закону України вводяться штрафні санкції за порушення заходів біологічної та генетичної безпеки с/г рослин, порушення вимог ведення насінництва та невиконання вимог Держпродспоживслужби, що здійснює державний нагляд у зазначеній сфері.

Також законопроект визначає повноваження Держпродспоживслужби та її посадових осіб, які мають право складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Боротьба з ГМО та пестицидами

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила законопроект, який регулює ввезення і застосування не зареєстрованих в Україні пестицидів і агрохімікатів.

23 грудня 2020 року Кабінет Міністрів України затвердив проект закону, яким пропонується ввести штрафи за порушення правил безпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами (ГМО).

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Автор: УНІАН