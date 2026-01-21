Сувора січнева погода суттєво вплине на врожай в Україні

Синоптик пояснила, чи слід очікувати влітку нестерпної спеки.

Морозна та сніжна погода в Україні позитивно вплине на майбутній врожай. Товстий шар снігу захистить озимі культури від промерзання і водночас дасть ґрунту достатньо потрібної вологи.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв'ю РБК-Україна зазначила, що грудень був аномально теплим і посушливим для рослин. Тож січневий перехід до стійкого шару снігу по всій Україні має покращити майбутній врожай.

"Оскільки в останні роки, зокрема й у 2025 році, в Україні спостерігалися досить посушливі умови, сніговий покрив, що сформувався нині, може суттєво поповнити запаси вологи в ґрунті та водоймах", – зазначає синоптикиня.

Водночас велика кількість снігу додає ризиків утворення паводків навесні. Проте все залежатиме від інтенсивності та тривалості танення снігового шару, підкреслює фахівчиня.

Окремо Балабух зазначила, що не можна робити висновки про спекотне літо цьогоріч через холодну зиму, оскільки сніжний та морозний січень не може вплинути на погоду влітку.

В минулому році погода істотно вплинула на формування врожаю через травневі заморозки та літню посуху. А вже восени несприятливі погодні умови сильно затримали темпи збору кукурудзи, 15% якої ще лишалося в полі станом на кінець грудня. Проте за кількісними показниками врожай 2025 року подекуди навіть перевершив очікування.

Водночас експорт врожаю в минулому році приніс Україні менше валютної виручки. Результат погіршився в порівнянні з 2024 роком на 8,8%, або на 2,15 мільярда доларів.

