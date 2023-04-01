Канали, призначені для доставки української продукції в пункти призначення, не працюють.

Лідери п'яти країн-членів Європейського Союзу заявили про перенасичення внутрішнього ринку сільгосппродукції у зв'язку з тим, що товар з України не потрапляє в пункти призначення.

Як повідомляє Associated Press, прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії направили лист до Європейської Комісії та її голові Урсулі фон дер Ляєн в якому просять ЄС вжити заходів у зв'язку з перенасиченням.

У листі наголошується, що канали, призначені для доставки української продукції в пункти призначення, не працюють так, як очікувалося.

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Прем'єри звернулися до Брюсселя з проханням розглянути можливість термінової закупівлі 27 країнами-членами ЄС надлишків продукції, а також виділити кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури.

Як зазначається в документі, безпрецедентним є приплив "зерна, олійного насіння, яєць, м'яса птиці, цукру, яблучного соку, яблук, ягід, борошна, меду та локшини".

"Ми закликаємо комісію проаналізувати можливість закупівлі надлишків зерна у країн-членів (що межують з Україною). Ми також поновлюємо наш заклик щодо фінансової підтримки з боку ЄС для потреб швидкого розвитку транспортної інфраструктури", - йдеться в листі прем'єр-міністрів.

Війна в Україні та експорт зерна

У червні 2022 року Україна, Туреччина, Росія та ООН підписали договір про експорт зерна. Повідомлялося, що зерно вивозитимуть з трьох українських портів у супроводі конвоїв.

У березні 2022 року РФ погодилася продовжити зернову угоду, але висунула умови. Агресор заявив, що згоден продовжити "зернову угоду", термін дії якої закінчувався 18 березня, але тільки на 60 днів.

25 березня 2022 року Оман запропонував Україні створити зерновий або зерново-продовольчий хаб на своїй території. У разі реалізації проекту Україна може отримати доступ до одного з найсучасніших логістичних хабів, який функціонує в Індійському океані.

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