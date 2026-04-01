Небезпечна хвороба вражає корів та свиней, висока ймовірність летальних наслідків.

У низці регіонів Росії фіксують масштабні заходи із вилучення та знищення поголів’я сільськогосподарських тварин. Такі дії предбачає протокол реагування на ящур.

Пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомляє, що ящур – одне з найнебезпечніших вірусних захворювань тварин, яке стрімко поширюється та вражає парнокопитних, створюючи серйозні економічні загрози для всього сектору тваринництва. На ящур хворіє велика рогата худоба, свині, вівці та кози.

Офіційні російські служби традиційно все заперечують. За їхньою легендою, тварини хворіють на пастерельоз та сказ, а не на ящур. Більше того, місцеві органи заявляють про "мутації" цих хвороб, попри відсутність підтверджених подібних випадків у світовій практиці. Водночас масштабні карантинні обмеження та масове знищення тварин - занадто радикальні і нетипові дії для подібних захворювань.

Згідно зі спостереженнями, епідемія ящуру могла спалахнути в районі Сибіру та прилеглих територіях, і поступово поширюється далі. Росія як член Світової організації торгівлі (СОТ) мала повідомити про випадки ящуру, але цього не зробила.

Україна з 1992 року зберігає статус країни, вільної від ящуру, який є вкрай важливим для стабільного експорту та міжнародної торгівлі.

В листопаді минулого року в Іспанії почалася ще одна небезпечна епідемія серед тварин – африканська чума свиней. Це викликало обмеження чи повне припинення експорту свинини найбільшим європейським виробником.

В Україні ситуація з АЧС повністю контрольована. Торік було зафіксовано менше випадків хвороби, ніж у 2024-му році. Причому дві третини таких випадків виявили у дикій фауні, а не серед свійських тварин.

