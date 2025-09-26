Кукурудза зі США витісняє українську з Іспанії через нижчі ціни.

Одним із ключових ринків збуту української кукурудзи в Європейському Союзі вже тривалий час залишається Іспанія. В цьому сезоні фермери з США вперше кинули виклик Україні як головному постачальнику цього злака до країни.

Видання Latifundist пише, ринок може бути втрачений взагалі, якщо тенденція збережеться.

Після рекордних обсягів експорту до Іспанії української кукурудзи в розмірі 6,17 млн тонн у 2023/24 маркетинговому році, в сезоні 2024/25 цей показник різко скоротився до 2,4 млн тонн. Водночас американські фермери наростили обсяги поставок з символічних 100 тисяч тонн до співставних з українськими показників.

Таким чином США за один рік перетворилися на головного конкурента України на одному з ключових для неї ринків ЄС. Тенденція обіцяє бути стійкою - Іспанія вже законтрактувала майже пів мільйона тонн американської кукурудзи на 2025/26 МР.

Такая ситуація здавалася неможливою через тарифні суперечки між Європою та Америкою, які розгорнулися в цьому році. Проте врешті-решт митне протистояння завершилося дуже вигідно для США.

Зараз українська кукурудза поступається американській і за ціною, і за якістю, стверджують покупці в Іспанії. Минулого сезону ціновий розрив між кукурудзою з України та США подекуди сягав 20 доларів на тонні.

Станом на 25 вересня розцінки на кукурудзу зі США з відвантаженням у жовтні становлять 242 долари за тонну, з Бразилії – 239 доларів за тонну, в той час як українські пропозиції залишаються найвищими – 251 долар за тонну.

Майбутня доля української кукурудзи

Зміни на світових ринках відбуваються після того, як Китай - один з головних світових імпортерів кукурудзи - відмовився від подальших закупівель, зокрема й з України та США. Тож виробники американської кукурудзи шукатимуть нові ринки збуту, в тому числі і ті, де Україна вже має вагому присутність. Це створить для вітчизняних аграріїв додаткову конкуренцію.

Особливого занепокоєння додає цей факт з урахуванням рекордного врожаю злаку в США в цьому році. Дисбаланс може скомпенсувати ситуація в ЄС, де загалом картина протилежна – в ряді країн недобір по кукурудзі через посуху.

