Москва отримує все більше важелів впливу на європейське сільське господарство.

Потік дешевих російських добрив може витіснити європейських виробників з бізнесу, що загрожує довгостроковій продовольчій безпеці, пише Financial Times з посиланням на виробників добрив.

Третина імпорту карбаміду, найдешевшої форми азотних добрив, надходить до ЄС з Росії. В 2023 році обсяг поставок наблизився до рекордного рівня. Так, імпорт російського карбаміду в Польщу зріс майже до $120 млн, порівняно з трохи більше ніж $84 млн у 2021 році.

Зазначається, що продажі російського природного газу в Європу значно скоротилися з 2022 року. Однак імпорт деяких видів добрив, таких як карбамід, навіть збільшився після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Дешеві добрива допомогли європейським фермерам, але виробникам добрив у регіоні важко конкурувати.

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"Нас зараз наводнюють добрива з Росії, які значно дешевші за наші добрива, з тієї простої причини, що вони платять копійки за природний газ порівняно з нами, європейськими виробниками. Якщо політики не будуть діяти, виробничі потужності Європи зникнуть", – заявив гендиректор найбільшого виробника аміаку в Німеччині SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цінгр.

Така точка зору перегукується з коментарями Свейна Торе Хольсетера, генерального директора Yara International, одного з найбільших у світі виробників азотних мінеральних добрив. Він заявив, що Європа "лунатично" потрапляє в залежність від російських добрив.

Західні санкції передбачають винятки для російського експорту продовольства і добрив, щоб не зашкодити продовольчій безпеці. Європейські виробники стверджують, що Москва використовує цю лазівку для фінансування своєї військової скарбнички.

Експерт з питань продовольчої безпеки Chatham House Тім Бентон вважає, що європейські виробники вже давно скаржаться на переваги, які їхні російські колеги отримують від дешевшого природного газу. Але їхні аргументи набули більшої ваги після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Бентон додав, що "не безпідставно припускати", що британське та європейське сільське господарство може зазнати шкоди, якщо континент стане залежним від імпорту з Росії та інших "потенційних ворогів".

Великі європейські гравці йдуть з ринку

Інші великі гравці залишають ринок. BASF за останні кілька років скоротив свої операції в Європі, зокрема у сфері виробництва добрив. Натомість Найбільший у світі хімічний концерн зосередив нові інвестиції в США та Китаї, де витрати нижчі.

Експерти підкреслюють, ймовірно, інші великі виробники також підуть за цим прикладом. Наприклад, у США виробники можуть отримувати набагато дешевший газ і електроенергію, а також розраховувати на субсидії в рамках дії закону про зниження інфляції.

Однак, за відсутності виробництва в Європі, блок буде залежати від імпорту з інших, переважно недемократичних країн, таких як Росія та її союзник Білорусь: "Маючи такі важелі впливу на європейське виробництво продуктів харчування, "ніхто не знає, що зробить Путін", – підкреслив Цінгр.

Водночас Брюссель навряд чи відреагує на заклики до санкцій щодо російських добрив. Високі ціни на добрива у 2022 році та загрози продовольчій безпеці все ще залишається в пам'яті політиків, вважає керівник відділу добрив консалтингової компанії CRU Кріс Лоусон.

Торгівля Росії та ЄС

Європа злізла з "газової голки" РФ, але з’явилась нова залежність. Залежність від зрідженого природного газу створює потенційні проблеми для ЄС в майбутньому.

Однак у червні 2024 року Євросоюз затвердив 14-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження націлені на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля. Зокрема йдеться про заборону послуг з перевантаження російського зрідженого природного газу на території ЄС з метою перевалки в треті країни.

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