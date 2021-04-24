Правоохоронці провели понад 40 обшуків у шести областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їхнього проживання.

Служба безпеки України заблокувала низку корупційних механізмів, організованих топпосадовцями Держгеокадастру.

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори однієї з оборудок діяли через систему документообігу установи, а за іншою схемою чиновники вивели понад 20 тис. га земельних ділянок із держвласності.

У межах кримінального провадження за "першою схемою" співробітники СБУ задокументували, що посадовці, зокрема фальсифікували інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі управління документами "ДокПроф 3". Через дії зловмисників, регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

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Серед іншого, зловмисники змінювали цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без жодних процедур - просто змінюючи документи в системі.

Щоб забезпечити роботу "схеми", фігуранти організували низку бек-офісів, які фактично являли собою «приватні аналоги» регіональних підрозділів Держгеокадастру.

Друга схема, виявлена СБУ у "Держгеокадастрі", була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками. При чому виключно у Запорізькій та Донецькій областях.

"Зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про оборудку. При цьому значно перевищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тис. га", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними спецслужби, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. гектарів.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків у шестм областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання. Слідчі дії тривають.

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Автор: Тамара Отовська