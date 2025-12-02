Середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.

Державна "Укрпошта" розпочала аукціони з продажу 716 авто на "Прозорро.Продажі". Серед лотів є як музейні раритети, так і рекордсмени пробігу.

Як повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, середній пробіг усіх авто становить близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос сягає 96%.

За його словами, загалом 28 машин ще з епохи до 1991 року, а 654 радянського чи російського виробництва (ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, КАМАЗ). Зазначається, що найстарішою автівкою став ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини, а наймолодшою - Citroën Berlingo 2021 року після ДТП, що встиг проїхати лише 2 тисячі кілометрів. Також серед лотів є Volvo FH 12 із Києва, що проїхав 2,9 млн км.

Смілянський відмітив, що найбільше техніки назбиралося в Хмельницькому регіоні - 73 одиниці, а найменше в Донецькому - до аукціону потраплять лише чотири автівки.

Крім того, він зауважив, що "Укрпошта" за законом не може просто передати ці автівки ЗСУ, і жоден командир цю техніку в критичному стані не прийме.

"Чи це остання партія розставання з "совком"? Ні, ще буде остання, десь 250 машин, і тоді вже ми нарешті вивільнимо наші гаражі від свідків минулого", - додав глава "Укрпошти".

21 жовтня стало відомо, що українці зможуть зекономити до 30% на доставці "Укрпоштою" до Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Раніше "Укрпошта" виставила на продаж лімітовану серію револьверів і пістолетів, що використовувалися працівниками пошти в середині 20 століття для охорони.

