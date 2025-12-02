У листопаді українці придбали близько 8,3 тисячі нових легковиків (на 58% більше, ніж рік тому), що стало рекордним показником за останні 14 місяців, пише "УкрАвтопром".
Найпопулярнішим брендом місяця став китайський BYD, який лідирує з величезним відривом.
Водночас серед окремих моделей найпопулярнішим виявився кросовер Renault Duster, який традиційно користується великим попитом в Україні.
ТОП-10 найпопулярніших марок листопада:
- BYD – 1615 одиниць.
- Toyota – 859.
- Volkswagen – 798.
- Renault – 577.
- Škoda – 561.
- Zeekr – 397.
- Hyundai – 363.
- Honda – 341.
- BMW – 239.
- Audi – 239.
Всього з початку року в Україні реалізували 68,9 тисячі нових легкових машин, що на 7,5% більше ніж минулого року.
Авторинок України – останні новини
Раніше стало відомо, що у жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 10,5 тисячі електромобілів. Якщо говорити про нові електричні авто, то у столиці, а також на Київщині та Дніпропетровщині найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.UNYX. Водночас мешканці Львівської та Одеської областей частіше віддавали перевагу BYD Song Plus.
Також повідомлялося, що у жовтні українці здали на утилізацію більше 2 тисячі машин, включно з легковими авто, автобусами та вантажівками. На першому місці у списку претендентів на переплавку опинився ВАЗ-2107, а одразу за ним йдуть ВАЗ 2106 та Daewoo Lanos.