Найпопулярнішим брендом місяця став китайський BYD.

У листопаді українці придбали близько 8,3 тисячі нових легковиків (на 58% більше, ніж рік тому), що стало рекордним показником за останні 14 місяців, пише "‎УкрАвтопром"‎.

Найпопулярнішим брендом місяця став китайський BYD, який лідирує з величезним відривом.

Водночас серед окремих моделей найпопулярнішим виявився кросовер Renault Duster, який традиційно користується великим попитом в Україні.

Відео дня

ТОП-10 найпопулярніших марок листопада:

BYD – 1615 одиниць. Toyota – 859. Volkswagen – 798. Renault – 577. Škoda – 561. Zeekr – 397. Hyundai – 363. Honda – 341. BMW – 239. Audi – 239.

Всього з початку року в Україні реалізували 68,9 тисячі нових легкових машин, що на 7,5% більше ніж минулого року.

Авторинок України – останні новини

Раніше стало відомо, що у жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 10,5 тисячі електромобілів. Якщо говорити про нові електричні авто, то у столиці, а також на Київщині та Дніпропетровщині найпопулярнішим виявився Volkswagen ID.UNYX. Водночас мешканці Львівської та Одеської областей частіше віддавали перевагу BYD Song Plus.

Також повідомлялося, що у жовтні українці здали на утилізацію більше 2 тисячі машин, включно з легковими авто, автобусами та вантажівками. На першому місці у списку претендентів на переплавку опинився ВАЗ-2107, а одразу за ним ‎йдуть ВАЗ 2106 та Daewoo Lanos.

Вас також можуть зацікавити новини: