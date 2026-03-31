Справжній бестселер: названо найпопулярніший кросовер в Україні

Renault Duster цінують за вдале поєднання доступної ціни, надійності та просторого салону.

З початку року в Україні продали 9,5 тисячі нових легкових авто – близько 87% від загального обсягу продажів припало на сегмент позашляховиків і кросоверів. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

На першому місці серед кросоверів і позашляховиків опинився Renault Duster, який за останні роки став справжнім бестселером вітчизняного авторинку. Саме він за підсумками 2025 року став найпопулярнішою моделлю на ринку нових легкових авто.

Автомобіль цінують за вдале поєднання доступної ціни, надійності та просторого салону. Купити новий Renault Duster у нашій країні можна за ціною від 917 900 гривень.

Друга позиція відійшла автомобілю Toyota RAV4, який став однією із найпопулярніших моделей у світі загалом. На третьому місці розташувався Toyota Land Cruiser Prado.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Renault Duster – 743 од.; Toyota RAV4 – 706 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 447 од.; Hyundai Tucson – 389 од.; Mazda CX-5 – 305 од.; Škoda Kodiaq – 267 од.; Volkswagen Touareg – 201 од.; Škoda Karoq – 183 од.; BYD Leopard 3 – 182 од.; Nissan Qashqai – 144 од.

Протягом минулого місяця українці придбали 466 легкових автомобілів із Китаю, більшість із них були електромобілями. До п’ятірки найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження увійшли BYD Sea Lion 06, MG ZS і Chery Tiggo 4.

Зазначалося також, що в лютому українці купили 2,7 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі США. Найбільшим попитом у цій категорії користується компактний кросовер Ford Escape, який цінують за надійність, комфортну підвіску, хорошу керованість і сучасне електронне оснащення.

