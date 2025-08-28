Більш ніж 90% нових електромобілів було завезено з Китаю.

За півроку в Україну імпортували 42,7 тисячі легкових електромобілів (BEV) – це на 38% більше, ніж рік тому. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Митна вартість цих автомобілів становила 813,8 млн доларів. З загальної кількості новими були 9,6 тисячі машин (+19%), тоді як 33,1 тис виявилися вживаними (+45%).

Митну вартість нових електричних авто оцінили у 232,1 млн доларів, тоді як імпорт вживаних електрокарів коштував 581,7 млн.

Абсолютну більшість нових електричних авто завезли з Китаю (91%). Друге місце зайняла Японія (4%), а третє – Німеччина (3%).

Якщо казати про вживані електромобілі, то тут лідерами виявилися США, на які припало 39% постачань. На другому та третьому місцях знаходяться Корея та Німеччина з показниками у 17% і 15%, відповідно.

Ринок електромобілів – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим новим електромобілем в Україні у липні виявився BYD Song Plus EV, продажі якого перевищили 380 одиниць. На другому місці опинилася Honda eNS1, тоді як третє посів Volkswagen ID.UNYX.

Якщо казати про імпортовані електрокари з пробігом, то тут лідером виявилася Tesla Model Y. Одразу за нею йдуть Tesla Model 3 та Nissan Leaf.

Також стало відомо, що найбільші показники з реєстрацій електричних авто в липні продемонстрували Львівська та Київська області, а також столиця України. Одразу за ними йдуть Дніпропетровська та Одеська області.

