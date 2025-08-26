Розігнався майже до 500 км/год‎: китайський електрокар встановив неймовірний рекорд (відео)

Новий рекорд встановили на високошвидкісному треку у Німеччині.

Китайська компанія Yangwang оголосила про те, що її гіперкар U9 розігнався до 472,41 км/год, встановивши тим самим новий рекорд максимальної швидкості для серійних електромобілів. Про це повідомляє Top Gear.

Рекорд встановили на високошвидкісному випробувальному треку Automotive Testing Papenburg, який розташований у Німеччині. Для нього використали версію U9 Track Edition, максимальна потужність якої становить неймовірні 3000 к.с.

Незалежні фахівці зазначають, що рекорд Yangwang U9 не є абсолютним серед електричних авто. Річ у тім, що раніше експериментальний Venturi Buckeye Bullet 3 розігнався до 549,4 км/год. Проте його створили спеціально для рекордних заїздів і він не є серійним автомобілем.

Відео дня

Повідомляється також, що у майбутньому можуть представити ще потужнішу версію моделі Yangwang U9.

Нагадаємо, що Yangwang є підрозділом китайського автогіганта BYD Auto та спеціалізується на випуску гібридних та повністю електричних автомобілів. Перша модель компанії, Yangwang U8, була представлена у січні 2023 року на автосалоні в Гуанчжоу.

Електромобілі - інші новини

Нагадаємо, що нещодавно фахівці What Car? назвали десять електромобілів, які мають найбільший запас ходу. До списку потрапили, зокрема, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS та Audi A6 e-tron. Деякі з цих моделей можуть проїхати понад 700 км без підзарядки.

Також спеціалісти назвали 10 найнадійніших електромобілів з пробігом. Тим, хто хоче купувати електрокар, вони радять звернути увагу на такі моделі як MINI Electric, Nissan Leaf та BMW i4.

Вас також можуть зацікавити новини: