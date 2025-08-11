Серед імпортованих електромобілів з пробігом найбільш популярними виявились Tesla Model Y та Tesla Model 3.

У липні вітчизняний автопарк зріс на понад 7 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Такі дані наводять експерти "‎УкрАвтопрому"‎.

Таким чином, у порівнянні з липнем минулого року попит на електрокари зріс на 47%.

Основна кількість реалізованих електромобілів припала на легковики, загальна кількість яких становила 6849 одиниць. З них 1587 машин виявилися новими (+62%), тоді як 5262 одиниці – уживаними (+42%).

Найбільшим попитом серед нових електромашин користувався BYD Song Plus EV, тоді як серед імпортованих електромобілів з пробігом найбільш популярною моделлю виявилась Tesla Model Y.

ТОП-5 нових електромобілів липня:

BYD Song Plus EV – 384 одиниці;

Honda eNS1 – 206;

Volkswagen ID.UNYX – 131;

Zeekr 7X – 104;

Audi Q4 e-tron – 89.

ТОП-5 імпортованих електрокарів з пробігом:

Tesla Model Y – 733 одиниці;

Tesla Model 3 – 567;

Nissan Leaf – 522;

KIA Niro EV – 265;

Hyundai Kona Electric – 226.

Ринок електромобілів – поради експертів

Дехто з водіїв все ще побоюється купувати електричні авто, оскільки вважає їх недостатньо надійними. Проте за словами фахівців, повністю електричні авто можуть виявитися навіть надійнішими, ніж традиційні моделі з ДВЗ.

Нещодавно у Top Speed вирішили допомогти водіям та назвали десятку дуже надійних електромашин з пробігом. Лідером рейтингу став автомобіль Hyundai Kona Electric, який може похвалитися, зокрема, гарною шумоізоляцією і відмінними гальмами.

