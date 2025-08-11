У липні вітчизняний автопарк зріс на понад 7 тисяч автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Такі дані наводять експерти "УкрАвтопрому".
Таким чином, у порівнянні з липнем минулого року попит на електрокари зріс на 47%.
Основна кількість реалізованих електромобілів припала на легковики, загальна кількість яких становила 6849 одиниць. З них 1587 машин виявилися новими (+62%), тоді як 5262 одиниці – уживаними (+42%).
Найбільшим попитом серед нових електромашин користувався BYD Song Plus EV, тоді як серед імпортованих електромобілів з пробігом найбільш популярною моделлю виявилась Tesla Model Y.
ТОП-5 нових електромобілів липня:
- BYD Song Plus EV – 384 одиниці;
- Honda eNS1 – 206;
- Volkswagen ID.UNYX – 131;
- Zeekr 7X – 104;
- Audi Q4 e-tron – 89.
ТОП-5 імпортованих електрокарів з пробігом:
- Tesla Model Y – 733 одиниці;
- Tesla Model 3 – 567;
- Nissan Leaf – 522;
- KIA Niro EV – 265;
- Hyundai Kona Electric – 226.
Ринок електромобілів – поради експертів
Дехто з водіїв все ще побоюється купувати електричні авто, оскільки вважає їх недостатньо надійними. Проте за словами фахівців, повністю електричні авто можуть виявитися навіть надійнішими, ніж традиційні моделі з ДВЗ.
Нещодавно у Top Speed вирішили допомогти водіям та назвали десятку дуже надійних електромашин з пробігом. Лідером рейтингу став автомобіль Hyundai Kona Electric, який може похвалитися, зокрема, гарною шумоізоляцією і відмінними гальмами.
Також нагадаємо, що раніше було названо десятку електромобілів, які мають найбільший запас ходу без підзарядки.