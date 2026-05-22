Mazda представила нове покоління популярного кросовера: скільки коштуватиме це авто

Компанія Mazda представила в Японії кросовер CX-5 третього покоління, зробивши ставку на свій флагманський SUV для пожвавлення глобальних продажів. Про це популярний японський автовиробник повідомив у соцмережі Instagram.

Нова версія, яка стала першою повноцінною модернізацією CX-5 з 2017 року, отримає сервіси Google для машин, покращений комфорт, просторіший салон і більше місця для пасажирів.

Габарити автомобіля (довжина/ширина/висота) становлять 4690×1860×1695 мм відповідно, а колісна база – 2815 мм. Об’єм багажного відділення складає 466 літрів. Під капотом встановлено 2,5-літровий бензиновий двигун e-SKYACTIV G із "м'якою" гібридною системою (mild hybrid) потужністю 178 кінських сил.

Середня витрата пального становить від 6,6 до 7,0 літра на 100 км пробігу.

Як повідомляють ЗМІ, вартість нового Mazda CX-5 коливається в межах від 21 до 28 тисяч доларів. Таким чином, базова ціна кросовера приблизно на три тисячі доларів вища, ніж у попередньої моделі, що можна вважати суттєвим подорожчанням.

За даними порталу "УкрАвтопром", у поточному фінансовому році Mazda планує реалізувати 350 тисяч автомобілів CX-5 у світі, що становить понад чверть від загального плану продажів компанії.

Запуск новинки відбувається на тлі того, як Mazda скорочує витрати на електрифікацію – переглядає в бік зменшення цілі з продажу електромобілів і робить ставку на бензинові та гібридні моделі авто.

Нагадаємо, нещодавно на Пекінському міжнародному автосалоні представили новий кросовер Freelander 8 – першу модель нового спільного бренду, створеного Jaguar Land Rover і Chery. Новинка виконана в стилі попередніх моделей Freelander. Зокрема, задня стійка з трикутним склінням нагадує модель першого покоління.

Повідомлялося також, що компанія Tesla працює над створенням нового компактного та більш доступного електричного кросовера. Йдеться про абсолютно нову модель, а не про оновлену чи модифіковану версію вже існуючих Tesla Model 3 або Model Y.

