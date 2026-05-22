Після заяви Лукашенка про готовність їхати в Україну Сибіга анонсував візит Тихановської

Режим Лукашенка має нести відповідальність за допомогу Росії здійснювати агресію проти України, заявив міністр.

В Україні вважають дивною заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність приїхати до України. Натомість офіційний Київ готовий обговорювати увесь спектр питань з білоруською опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав під час ZOOM-брифінгу з журналістами.

"Жодних дипломатичних контактів, офіційних контактів з білоруською стороною не було. Нещодавно ми побачили дивну заяву Лукашенка, що він готовий зустрічатися і приїхати до Києва. В української сторони є з ким зустрічатися. І найближчим часом ми чекаємо з візитом в Україні Тихановську. Тому ми маємо з ким розмовляти про весь спектр питань", - наголосив Сибіга.

Також міністр розповів, що президент України Володимир Зеленський визначив завдання вжити заходів для унеможливлення загрози зі сторони території Білорусі. Він нагадав, що ця країна відповідальна за агресію Росії проти України.

"Усі факти запускання ракет з території Білорусі, як це мало місце на початку війни, використання території Білорусі для нападу на Україну, - ми все це юридично зафіксували і поінформували у встановленому порядку Організацію Об’єднаних націй. Тому це також юридичні підстави для притягнення режиму Лукашенка, і в тому числі Лукашенка, до відповідальності", - сказав Сибіга.

У з’язку з цим, зазначив глава МЗС, було досягнуто суттєвого юридичного прогресу у створенні Спеціального трибуналу.

Заклики до міжнародних партнерів

Сибіга поінформував своїх колег із країн-членів НАТО про загрозу з боку Білорусі, про дані української розвідки, які свідчать про цю загрозу.

"Я вважаю, все це невипадково, що Росія ескалює через Білорусь на фоні інших геополітичних процесів, які відбуваються в Європі", - додав очільник МЗС.

У цьому контексті він згадав про так звані ядерні навчання Росії і Білорусі, що є порушенням режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Сибіга сказав, що очікує від міжнародних партнерів на тверду оцінку, а не лише засудження:

"Це було одним із сегментів мого звернення до партнерів: не залишити непоміченими намагання Росії знову застосовувати ядерний шантаж".

Разом з тим глава МЗС поінформував колег із Альянсу про використання білоруської інфраструктури для завдання ударів на території України. Він висловив сподівання, що партнери будуть вживати заходів на упередження для мінімізації і нейтралізації загроз.

Сибіга запевнив, що Україна завжди буде діяти пропорційно і відповідати на основі статті 51 Статуту ООН, у якій йдеться про право на самозахист.

Загроза для України з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія докладає зусилля, щоб ще більше залучити Білорусь у війну проти України. Зокрема, Москва розглядає варіант проведення операцій з території Білорусі на Чернігівсько-Київського напрямку.

Як заявляв Зеленський, у росіян "дуже багато різних хворих ідей", тож дуже не хочеться, щоб Білорусь була в них втягнута.

