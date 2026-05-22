Передислокація американських військ не є покаранням для союзників по НАТО, - Рубіо

Держсекретар США заявив, що у Вашингтона є "глобальні зобов’язання", які вимагають постійно переглядати розміщення американських військ.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що передислокація американських військ у Європі не використовується як засіб тиску на союзників по НАТО. Таку заяву він зробив на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Швеції, пише The Guardian.

"Це не покарання, а постійний процес, який тривав ще до нинішніх подій", - сказав Рубіо.

Держсекретар США додав, що у Вашингтона є "глобальні зобов'язання", які вимагають постійно переглядати те, де розміщені американські війська.

Також Рубіо зазначив, що є широкі можливості для співпраці з НАТО у сфері оборонно-промислової бази.

Рютте применшує значення виведення військ США з Європи

Раніше Politico писало, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте применшує значення раптових кроків президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ і військових потужностей з Європи.

Рютте запевнив Європу, що будь-які скорочення відбуватимуться "структурованим чином". Також він заявив, що США "залишаться залученими до справ Європи".

