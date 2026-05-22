Лукашенко заявив, що співчуває Зеленському

Диктатор пообіцяв не нападати на Англію та Францію, але про країни Балтії промовчав.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко "намагається співчувати" президенту України Володимиру Зеленському. Таку заяву білоруський диктатор зробив під час спілкування з підконтрольними йому ЗМІ.

"Ви помітили, ніяк не реагую на ту балаканину, яка лунає з Києва, зокрема й від президента Зеленського. У цьому випадку я намагаюся йому співчувати. Триває війна, все може бути, людина перебуває під серйозним тиском, висновків, на жаль, робити не хоче і аналізувати ситуацію. Можливо, я не все знаю, це його справа", – заявив Лукашенко.

При цьому він запевнив, що Росія і Білорусь не збираються нападати на країни Європи.

Відео дня

"Хлопці, не хвилюйтеся. Ми не збираємося ні на німців, ні на англійців, ні на французів нападати. Ми будемо відповідальними людьми. Абсолютно впевнений, таку позицію займає і президент Росії", – сказав Лукашенко.

При цьому він промовчав, що основна загроза від РФ і Білорусі походить для країн Балтії та Польщі, а не для Британії та Франції. Також Лукашенко явно "забув", що перед повномасштабним вторгненням Кремль і МЗС РФ точно так само заперечували плани нападу на Україну.

Інші заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше білоруський диктатор заявив, що Білорусь вступить у війну проти України, якщо зазнає агресії. При цьому він не уточнив, що може бути кваліфіковано як агресія.

Також Лукашенко висловив готовність зустрітися з Володимиром Зеленським. Причому як у Білорусі, так і в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: