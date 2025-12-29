Один бренд заткнув за пояс усіх конкурентів: названо найпопулярніші авто в Євросоюзі

Цей німецький виробник випередив інші бренди з величезним відривом.

З січня по листопад у країнах Євросоюзу зареєстрували 9 860 092 нових легкових автомобілів. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Найбільш затребуваними виявилися моделі Volkswagen. Причому бренд випередив своїх конкурентів з величезним відривом, реалізувавши за 11 місяців понад 1,1 млн автівок.

Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Volkswagen покращив свої продажі в Євросоюзі на 4,7%. Окрім нього до трійки лідерів увійшли Toyota та Skoda. Замикає десятку лідерів Hyundai.

ТОП-10 найпопулярніших брендів на ринку нових автомобілів у ЄС:

Volkswagen – 1 120 050 авто (+4,7%). Toyota – 676 625 авто (-6,5%). Skoda – 664 142 авто (+10%). Renault – 604 236 авто (+6,9%). BMW – 586 959 авто (+4%). Mercedes-Benz – 510 810 авто (+1,4%). Dacia – 510 322 авто (+5,2%). Peugeot – 509 407 авто (-2,8%). Audi – 476 204 авто (-0,1%). Hyundai – 382 582 авто (-1,6%).

Вважається, що німецькі авто є одним із найбільш надійних у світі. Проте навіть серед них є свої переможці і аутсайдери.

Нещодавно експерти Jalopnik вирішили допомогти потенційним покупцям та назвали п’ять найнадійніших німецьких кросоверів. До списку потрапили BMW X3, Audi Q7, BMW X5 xDrive50e Plug-In Hybrid, BMW X7 та BMW X5.

Нагадаємо також, що раніше у GoBankingRates назвали чотири кросовери 2025 року, на які варто звернути увагу. До рейтингу увійшли автомобілі Kia Niro, Volkswagen Taos, Toyota 4Runner і Subaru Outback.

