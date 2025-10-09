У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV). Це на 30% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
Частка нових машин у загальній кількості становила 52% (проти 60% торік). Найбільшим попитом серед них користувався компактний кросовер Toyota RAV4.
ТОП-3 нових гібридів вересня:
- Toyota RAV4 (280 од.);
- Toyota Yaris Cross (84 од.);
- Toyota Camry (77 од.).
Якщо казати про імпортовані гібриди з пробігом, то тут першість також здобула модель від Toyota, а саме – Toyota Prius.
ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:
- Toyota Prius (78 од.);
- Ford Escape (73 од.);
- Ford Fusion US (73 од.).
Гібридні автомобілі – що кажуть фахівці
Раніше у виданні Top Speed назвали аргументи на користь придбання вживаного гібрида замість авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами експертів, гібриди економічні, пропонують кращий баланс вартості і комплектації, а також можуть похвалитися високими стандартами надійності. Серед інших переваг – тривала гарантія на двигун.
Нагадаємо також, що цього року експерти визначили п’ять найкращих японських гібридних автомобілів з пробігом. За їх словами, покупцям в першу чергу варто звернути увагу на Toyota Prius четвертого і п'ятого поколінь. Це авто може похвалитися дуже низькою витратою пального та практичним інтер'єром.
Водночас фахівці радять утриматися від купівлі Lexus CT 200h (з 2011 по 2019 роки), адже цей автомобіль є невиправдано дорогим.