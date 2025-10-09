Серед нових гібридів найбільшим попитом користуються Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross і Toyota Camry.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легковиків (HEV i PHEV). Це на 30% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

Частка нових машин у загальній кількості становила 52% (проти 60% торік). Найбільшим попитом серед них користувався компактний кросовер Toyota RAV4.

ТОП-3 нових гібридів вересня:

Toyota RAV4 (280 од.);

Toyota Yaris Cross (84 од.);

Toyota Camry (77 од.).

Якщо казати про імпортовані гібриди з пробігом, то тут першість також здобула модель від Toyota, а саме – Toyota Prius.

ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:

Toyota Prius (78 од.);

Ford Escape (73 од.);

Ford Fusion US (73 од.).

Гібридні автомобілі – що кажуть фахівці

Раніше у виданні Top Speed назвали аргументи на користь придбання вживаного гібрида замість авто із двигуном внутрішнього згоряння. За словами експертів, гібриди економічні, пропонують кращий баланс вартості і комплектації, а також можуть похвалитися високими стандартами надійності. Серед інших переваг – тривала гарантія на двигун.

Нагадаємо також, що цього року експерти визначили п’ять найкращих японських гібридних автомобілів з пробігом. За їх словами, покупцям в першу чергу варто звернути увагу на Toyota Prius четвертого і п'ятого поколінь. Це авто може похвалитися дуже низькою витратою пального та практичним інтер'єром.

Водночас фахівці радять утриматися від купівлі Lexus CT 200h (з 2011 по 2019 роки), адже цей автомобіль є невиправдано дорогим.

