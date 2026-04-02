Розмітають, як гарячі пиріжки: названо найпопулярніші нові авто в Україні

Найбільшим попитом у нашій країні користуються автомобілі Toyota.

Протягом минулого місяця українці придбали приблизно 5,9 тисячі нових легкових авто. Такі дані наводить спеціалізований портал "УкрАвтопром".

Наведений показник на 16% перевищує результат березня 2025 року. Порівняно з лютим 2026-го попит на нові автомобілі зріс на 35%.

Найбільшим попитом у нашій країні користуються автомобілі марки Toyota. Бренд користується популярністю завдяки поєднанню надійності своїх авто, передових технологій, а також широкого модельного ряду, який пропонує, зокрема, нові бюджетні моделі.

Другу та третю позицію в рейтингу посіли "європейці" – Škoda та Renault. За довгі десятиліття ці бренди стали по-справжньому народними. Їхні автомобілі цінують за якість, надійність і дешевизну. Китайський BYD опинився на десятій позиції.

Десятка лідерів українського авторинку:

1. Toyota – 908 од.;

2. Škoda – 521 од.;

3. Renault – 520 од.;

4. Volkswagen – 498 од.;

5. Hyundai – 347 од.;

6. BMW – 284 од.;

7. Nissan – 270 од.;

8. Suzuki – 238 од.;

9. Mazda – 223 од.;

10. BYD – 201 од.

Якщо казати про окремі моделі, то найбільш затребуваним у березні виявився кросовер Toyota RAV4. Загалом у першому кварталі 2026 року в Україні продали 15,4 тисячі нових легкових автомобілів – це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше стало відомо, що упродовж перших двох місяців року автопарк України поповнився 31,8 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених із-за кордону.

Більшу частину в цій структурі склали кросовери – 53%. Найпопулярнішим серед них виявився кросовер Audi Q5.

Повідомлялося також, що у лютому українці придбали 466 легкових авто з Китаю. Переважну частину з них становили електромобілі.

