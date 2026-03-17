Названо автомобілі з Китаю, які найбільше розкуповують українці

Переважна частина легкових автомобілів з Китаю припадала на електромобілі. За минулий місяць українці придбали 466 легкових авто, імпортованих з Китаю. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Обсяги виявилися на 48% меншими, ніж у лютому 2025 року. Із загальної кількості 386 авто були новими (-44%), а ще 80 - вживаними (-62%).

Найпопулярнішими у цьому сегменті виявилися електричні авто. Частка електромобілів серед легковиків з КНР склала 38%, тоді як у лютому 2025 року вона сягала 83%.

Частка бензинових авто становила 29%, а частка гібридних автомобілів - 28%. На дизельні автомобілі припало лише 5%.

ТОП-5 нових легковиків китайського походження:

BYD Sea Lion 06 - 21 од.;

MG ZS - 19 од.;

Chery Tiggo 4 - 18 од.;

Jetour X50 - 17 од.;

BYD Qin - 16 од.

ТОП-5 вживаних легковиків з КНР:

Buick Envision - 13 од.;

Volvo S90 - 7 од.;

Audi Q4 - 7 од.;

BYD Song L - 6 од.;

BYD Song Plus - 5 од.

Раніше було названо дизельні авто, від яких фанатіють українці. Лідером серед нових авто став японський позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, який цінують за високу надійність, відмінну прохідність і широку доступність запчастин.

Також стало відомо, які бензинові автомобілі купують українці. Лідерами серед нових автомобілів стали Mazda CX-5 і Hyundai Tucson, відомі поєднанням сучасного дизайну, високої якості та гарної керованості.

