Названо автомобілі з Китаю, які найбільше розкуповують українці

Переважна частина легкових автомобілів з Китаю припадала на електромобілі. За минулий місяць українці придбали 466 легкових авто, імпортованих з Китаю. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".
Обсяги виявилися на 48% меншими, ніж у лютому 2025 року. Із загальної кількості 386 авто були новими (-44%), а ще 80 - вживаними (-62%).
Найпопулярнішими у цьому сегменті виявилися електричні авто. Частка електромобілів серед легковиків з КНР склала 38%, тоді як у лютому 2025 року вона сягала 83%.
Частка бензинових авто становила 29%, а частка гібридних автомобілів - 28%. На дизельні автомобілі припало лише 5%.
ТОП-5 нових легковиків китайського походження:
- BYD Sea Lion 06 - 21 од.;
- MG ZS - 19 од.;
- Chery Tiggo 4 - 18 од.;
- Jetour X50 - 17 од.;
- BYD Qin - 16 од.
ТОП-5 вживаних легковиків з КНР:
- Buick Envision - 13 од.;
- Volvo S90 - 7 од.;
- Audi Q4 - 7 од.;
- BYD Song L - 6 од.;
- BYD Song Plus - 5 од.
