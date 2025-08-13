За сім місяців цього року продажі нових легких комерційних автомобілів в РФ скоротилися на 17,8%.

Автозавод BNM у Брянську, який мав налагодити серійний випуск копій китайських фургонів під маркою BNM Model 1, зупинив виробництво. Про це з посиланням на власника підприємства Олексія Подщекольдіна повідомляє The Moscow Times.

Зупинка конвеєра пов’язана із нерентабельністю, дорогими кредитами і падінням продажів машин. Не вдається продати навіть персональний BNM Подщеколдіна, який зібрали на заводі спеціально для керівника. Його пропонують за 2 млн російських рублів.

З моменту запуску великовузлового виробництва в Брянську в березні цього року було випущено лише 110 фургонів.

Відео дня

Йдеться про модель BNM Model 1, яка є копією китайського FAW T80 вантажопідйомністю до 900 кг, а також про аналог китайського BAW T7 вантажопідйомністю 1500 кг.

Планувалося, що кожного місяця підприємство буде виготовляти близько 100 таких машин, але навіть ці відносно скромні плани реалізувати не вдалося.

Зазначимо також, що сім місяців цього року продажі нових легких комерційних автомобілів в РФ впали на 17,8% в річному вираженні, до близько 47 тис одиниць. Падіння спостерігають протягом шести місяців поспіль.

Автомобільна промисловість РФ – інші новини

Росіяни не змогли вчасно розпочати масове виробництво нового седана Lada Iskra – його перенесли на 2026 рік. Офіційно продаж моделі стартував 20 липня, проте минулого місяця в базі російської державтоінспекції з'явився лише 21 зареєстрований автомобіль.

А ще раніше стало відомо, що "АвтоВАЗ" скоротить робочий тиждень, щоб вижити. В якості головної проблеми росіяни називають високі відсоткові ставки центрального банку, що ведуть до зниження "апетиту" до автокредитів, а також підвищують виробничі витрати.

Вас також можуть зацікавити новини: