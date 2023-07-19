Основними проблемами є відсутність кнопок ГЛОНАСС і рамок щитка приладів.

Значна кількість автомобілів Lada Vesta NG, що надходять до дилерів, знаходяться в стані "недокомплекту". Про це в розмові з Autonews заявив глава Асоціації "Автомобільні дилери Росії" Олексій Подщеколдін.

За його словами, це зачіпає 60-70% автомобілів даної моделі. Основними проблемами є відсутність кнопок ГЛОНАСС і рамок щитка приладів.

Подщеколдін висловив підтримку АвтоВАЗу і закликав завжди надавати моральну підтримку цієї вітчизняної автомобільної компанії. Однак він також визнав, що у виробника є багато проблем, і ці проблеми потрібно чесно обговорювати. Сьогодні ситуація така, що всі машини, що знаходяться на майданчиках дилерів, не можуть бути реалізовані через неповні комплектації.

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Представники прес-служби АвтоВАЗу відмовилися коментувати думку Подщеколдіна. Вони запевнили, що нові Lada Vesta Ng є в достатній кількості в дилерських центрах Lada. Виникаючі складності з поставками окремих компонентів будуть оперативно усуватися, і ситуація не вплине на відвантаження готових автомобілів.

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У січні-лютому 2022 року продажі машин марки Lada впали на 19,4%. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

30 січня 2023 року "АвтоВАЗ" заявив про те, що буде випускати автомобілі Lada лише в трьох кольорах. Дане рішення було пов'язано з нестачею фарби через введені проти агресора санкції.

Нова Lada Aura феєрично підмочила репутацію російського автопрому - машина не завелася під час презентації на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

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