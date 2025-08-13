Причин перенесення запуску серійного виробництва "‎АвтоВАЗ"‎ офіційно не називає.

Масове виробництво нового седана Lada Iskra розпочнеться не раніше березня-квітня 2026 року. Про це повідомило The Moscow Times.

Зараз придбати Lada Iskra в дилерських центрах неможливо. Продавці кажуть, що автомобіль надійде у продаж "‎найближчим часом"‎ або що "‎треба трохи почекати"‎. При цьому вони не називають конкретні терміни.

Видання нагадує, що офіційно модель почали продавати 20 липня. Проте минулого місяця в базі російської державтоінспекції з'явилося лише 21 зареєстроване авто.

З них 20 було оформлено на юридичних осіб – ймовірно, йдеться, про виставкові екземпляри для автосалонів. Тільки один автомобіль придбав приватний власник.

Причин перенесення запуску серійного виробництва "‎АвтоВАЗ"‎ офіційно не називає. На думку фахівців, затримку могла викликати нестача деталей, перебої в поставках електронних компонентів і логістичні труднощі.

Нові російські автомобілі – що відомо

Нагадаємо, нову модель "‎АвтоВАЗ"‎ Lada Iskra було презентовано в 2024 році. Автомобіль позиціонують як "щось середнє між Granta і Vesta". Росіяни презентували новинку як таку, що демонструє технологічний суверенітет РФ, однак це не зовсім вірно.

Відомо, наприклад, що "‎Іскру" створили (принаймні частково) на платформі CMF-B-LS від Renault-Nissan, на якій раніше побудували Dacia Logan та Renault Sandero.

Нагадаємо також, що в минулому році росіяни показали нові автомобілі "Волга", однак вони фактично виявились китайськими розробками.

