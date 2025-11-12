За потреби випускник автошколи може отримати паперову довідку, але це не є офіційно затвердженим документом.

В Україні перестали видавати паперові свідоцтва про закінчення теоретичного або практичного курсу навчання в автошколах. Тепер після завершення навчання автошкола самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС. "Кандидатам у водії не потрібно пред’являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту. Адже вся необхідна інформація автоматично відображається та доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, коли особа завітає до сервісного центру МВС скласти іспити, то там перевірять інформацію про неї в реєстрі. Це дозволяє виключити можливість підробки, втрати чи пошкодження паперового документа.

Однак, якщо кандидат у водії бажає отримати інформацію, що підтверджує його навчання в автошколі, він може звернутись безпосередньо до навчального закладу та отримати відповідну інформацію у паперовому вигляді. Однак, це не буде у форматі документа, а лише інформацією для особи.

У вересні Головний сервісний центр МВС та кіберполіція попередили українців про шахрайську схему, за якої зловмисники продають неіснуючі авто в інтернеті.

На початку року президент Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує та дерегулює ринок торгівлі вживаними автомобілями. Компанії отримали можливість купувати та продавати авто без постановки їх на облік у МВС та ТЦК.

