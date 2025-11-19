Новий тимчасовий керівник відомства працював у команді звільненої міністерки.

Кабінет міністрів призначив тимчасово виконуючим обов’язки міністра енергетики Артема Некрасова після звільнення з посади Світлани Гринчук. Відповідне розпорядження було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє Міненерго.

Серед своїх першочергових завдань Артем Некрасов назвав забезпечення стабільної роботи енергосистеми, відновлення довіри та ефективну співпрацю з міжнародними партнерами, а також "залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів".

Артем Некрасов - що про нього відомо

До свого нинішнього призначення Артем Некрасов працював першим заступником у вже колишнього міністра Світлани Гринчук.

До приходу в уряд новий в.о. міністра виконував обов'язки директора ДП "Гарантований покупець". Крім цього Некрасов тривалий час обіймав керівні посади в АТ "Харківобленерго", працював у ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ВАТ "Сумиобленерго", ДП "Калуська ТЕЦ-Нова" і ДП НВКГ "Зоря-Машпроект".

Корупційний скандал в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада стало відомо про масштабну операцію НАБУ та САП з викриття корупції в енергетиці. Правоохоронці також провели обшуки у компанії "Енергоатом" і в ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка.

В той же день на скандал відреагували в Міненерго. Вже колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що всі причетні до корупційної схеми будуть притягнуті до відповідальності.

Втім вже 12 листопада Світлана Гринчук написала заяву про відставку після того як стало відомо про те, що вона фігурує у "справі Мідас". Водночас вона додала, що "у межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі".

19 листопада Верховна Рада більше ніж конституційною більшістю звільнила Світлану Гринчук з посади міністерки енергетики.

