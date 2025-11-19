Відставку міністерки підтримали 315 народних депутатів.

Верховна Рада у середу, 19 листопада, звільнила Світлану Гринчук з посади міністра енергетики України.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати підтримали відставку міністерки 315 голосами.

Скандал у сфері енергетики

Нагадаємо, Світлана Гринчук написала заяву про відставку 12 листопада на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Вона заявила, що в межах її професійної діяльності "не було жодних порушень законодавства".

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. За даними НАБУ, учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"), колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет"), а також колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та його дружина Світлана, яка "засвітилася" на "плівках Міндіча" під псевдонімом "Професор".

14 листопада президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка (ексміністра енергетики) на тлі викриття величезної корупції у галузі енергетики. Того ж дня Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував Верховній Раді звільнити Гринчук з посади міністра.

Головними претендентами на посаду міністра енергетики є очільник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, представник фракції "Слуга народу" Андрій Герус та його колега по фракції Андрій Жупанін.

