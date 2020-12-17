На думку експерта, прибутки НАК "Нафтогаз Україна", які були нараховані коштом резерву сумнівних боргів, є штучними.

Сумнівні борги, нараховані НАК "Нафтогаз України", учасникам ринку природного газу, є штучними й мають бути списані.

Про це заявив експерт з енергетики Ярослав Диковицький під час обговорення пропозицій з врегулювання боргової кризи на ринку газу, розроблених Центром економічного відновлення.

Експерт зазначив, що сценарій, який передбачає списання штучно створених заборгованостей, є єдиним правильним.

"Не можна перекласти це (борги – ред.) на споживачів. Мова іде не про списання заборгованостей споживачів, мова іде про списання штучно створеної заборгованості", - сказав він.

На думку експерта, прибутки НАК "Нафтогаз Україна", які були нараховані коштом резерву сумнівних боргів, є штучними.

"Звертаю вашу увагу про те, що у всіх є приріст заборгованостей, а у "Нафтогазу" приросту заборгованостей за ресурс немає. У "Нафтогазу" не існує приросту заборгованостей по будь-чому. "Нафтогаз" купує імпортований газ і віддає його до ТКЕ, але в нього немає цієї заборгованості, у нього немає заборгованості за кредитами… Я ще раз кажу, коли є штучна заборгованість, то як хтось за неї має заплатити? У "Нафтогазу" створилися штучні прибутки!" - додав Диковицький.

Перший сценарій, запропонований Центром економічного відновлення, передбачає списання заборгованостей по всьому ланцюжку постачання природного газу від НАК "Нафтогаз України" до побутових споживачів, в тому числі для потреб ТКЕ та ТЕЦ, ПСО постачальників, ОГТСУ (УТГ), операторів ГРМ, шляхом прийняття закону про списання боргів.

Нагадаємо, Проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" та інших законів щодо забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу (№3800-1) був зареєстрований у Верховній Раді 17.07.2020р. Документ покликаний розв'язати проблеми, що виникли за наслідками правового регулювання на ринку природного газу, шляхом списання заборгованості населення перед постачальниками природного газу та Операторами ГРМ, а також постачальникам природного газу для потреб населення відповідної різниці, яка виникне внаслідок перерахунків.

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Автор: УНІАН