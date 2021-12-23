Він повідомив, що ціна постачання газу населенню має формуватися приблизно у квітні.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що ціни на газ для населення, які будуть встановлені після закінчення фіксованого тарифу з 1 травня 2022 року, будуть залежати від зловживань російського "Газпрому" на європейському ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Вітренко сказав під час прес-конференції.

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"Нова річна ціна за річним контрактом з постачання газу населенню повинна формуватися приблизно у квітні, тому що новий контракт, нові ціни за цим контрактом, мають запрацювати в травні. Ми подивимося, які будуть рівні цін тоді. Зараз досить складно спрогнозувати, яка ціна буде", - сказав він.

Вітренко зазначив, що ціни в Україні будуть залежати від дій російського "Газпрому" на ринку газу.

"Це залежить від дій Росії, яка штучно обмежує постачання газу на європейський ринок, і блокують конкурентів", - додав він.

Вітренко вважає, що якщо Європейська комісія обмежить зловживання "Газпрому" на ринку газу, то ціни на блакитне паливо знизяться.

Ціна на газ для українців:

Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Ціна на газ в Європі: