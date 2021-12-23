Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що ціни на газ для населення, які будуть встановлені після закінчення фіксованого тарифу з 1 травня 2022 року, будуть залежати від зловживань російського "Газпрому" на європейському ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Вітренко сказав під час прес-конференції.
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"Нова річна ціна за річним контрактом з постачання газу населенню повинна формуватися приблизно у квітні, тому що новий контракт, нові ціни за цим контрактом, мають запрацювати в травні. Ми подивимося, які будуть рівні цін тоді. Зараз досить складно спрогнозувати, яка ціна буде", - сказав він.
Вітренко зазначив, що ціни в Україні будуть залежати від дій російського "Газпрому" на ринку газу.
"Це залежить від дій Росії, яка штучно обмежує постачання газу на європейський ринок, і блокують конкурентів", - додав він.
Вітренко вважає, що якщо Європейська комісія обмежить зловживання "Газпрому" на ринку газу, то ціни на блакитне паливо знизяться.
Ціна на газ для українців:
Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.
Ціна на газ в Європі:
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- Зростання ціни відбувається на тлі невиконання "Газпромом" обіцянки щодо збільшення обсягів закачуваного газу в європейські сховища і прогнозованого погіршення погодних умов в Європі найближчим часом.
- Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 19 грудня підскочила до 55 тис.грн за тисячу кубометрів.