Об’єкт був пошкоджений у лютому 2025 року через атаку російського дрона.

Відновлення пошкодженої внаслідок атаки окупантів захисної оболонки над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) триватиме до кінця 2026 року. Про це виданню DW повідомив заступник технічного директора з інфраструктури ДСП ЧАЕС Сергій Кондратенко.

Зазначається, що Україна уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), відповідно до якої міжнародні партнери профінансують відновлення захисної оболонки Нового безпечного конфайнмента. До роботи будуть залучені фахівці з консорціуму Novarka, який проектував і будував арку конфайнмента.

Видання нагадує, що, згідно зі звітом МАГАТЕ, конфайнмент втратив покладені на нього функції після російської атаки 14 лютого.

Кондратенко зауважив, що внаслідок влучання російського дрона утворилася пожежа, в результаті якої згоріла гідроізоляція та була пошкоджена мембрана, що забезпечувала герметичність зовнішньої обшивки арки. Зараз всередину конфайнмента на несучі металоконструкції потрапляє волога, що може призвести до їхньої корозії.

Водночас Кондратенко заспокоює, що радіаційна обстановка на об’єкті жодного разу не перевищила встановлені контрольні рівні, викидів в атмосферу немає.

Окрім ремонту нового конфайменту, необхідно демонтувати старий саркофаг над четвертим реактором ЧАЕС, конструкції якого є нестабільними. За словами експерта, на їхній невідкладний демонтаж потрібно не менше восьми років.

Будівництво нового безпечного конфайнмента, який закрив собою саркофаг, було завершено в 2016 році.

Російська атака на ЧАЕС: що відомо

Експерт з радіаційної безпеки та ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте в інтерв’ю УНІАН зазначав, що під час атаки на ЧАЕС в лютому сталася не випадковість, а навмисний напад на новий безпечний конфайнмент з боку РФ. При цьому на даний момент фахівець не бачить реальних шляхів для відновлення пошкодженої арки, зважаючи на складність такої роботи.

Як зазначав член Громадської ради при Державному агентстві з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко, наразі небезпеку витоку радіації на ЧАЕС немає.

