Війна на Близькому Сході б’є по євро: інвестори масово кинулися скуповувати долар

Війна навколо Ірану особливо сильно вдарила по валютному та борговому ринку єврозони, пише оглядач Bloomberg Маркус Ешворт.

На тлі перетоку капіталу в "тихі гавані" долар різко зміцнився, тоді як євро ослаб сильніше за інші великі валюти – приблизно вдвічі більше, ніж фунт стерлінгів. Лише кілька тижнів тому євровалюта пробила рівень 1,20 долара; цього тижня вона стрімко впала до 1,15 долара, що змусило центральні банки нервувати.

Ринки також різко змінили очікування щодо монетарної політики: ще нещодавно інвестори не прогнозували змін ставок цього року, а тепер уже закладають їх підвищення Європейським центральним банком вже в липні.

Додатковий ризик створюють високі ціни на енергоносії. Нафта коливається біля 100 доларів за барель, що загрожує повторенням енергетичного шоку, який після вторгнення Росії в Україну у 2022 році різко підштовхнув інфляцію в Європі.

Глава центробанку Німеччини Йоахім Нагель заявив, що регулятор "дуже пильний" щодо інфляційних ризиків і вирішить на засіданні 19 березня, чи потрібно вживати заходів з підвищення ставок. Однак, на думку автора, ринки скоріше потребують сигналів заспокоєння від очільниці Європейського центрального банку Крістін Лагард, а не натяків на посилення політики.

Економічні перспективи залишаються крихкими. Європейський центральний банк прогнозує зростання ВВП єврозони лише на 1,2% цього року, і цей прогноз залежить від відновлення споживання та покращення фінансових умов, що може бути несумісним із новим нафтовим шоком.

Водночас євро все ще не став "тихою гаванню" для інвесторів. Аналітики Societe Generale зазначають, що навіть на тлі падіння американських акцій і державних облігацій інвестори віддають перевагу долару.

Попит на долари посилюється і через подорожчання сировини, яка здебільшого номінована в американській валюті. За оцінкою валютного стратега Deutsche Bank Джорджа Саравелоса, підвищення ціни на нафту Brent на 10% зараз послаблює курс євро приблизно на 0,8%.

"Оскільки Європа знаходиться набагато ближче до конфлікту, логічно, що інвестори там будуть більш чутливі до зниження ризиків. Наслідки інфляції та негативного зростання в разі продовження конфлікту будуть більш серйозними", - пише Ешворт.

За його словами, центральні банки можуть впоратися зі стабільними коливаннями валютних курсів, але різкі коригування виводять їх із зони комфорту.

Також Ешворт зазначає, що відсутність власної потужної енергетичної бази - болюча проблема для Європи, що фактично змушена приймати ціни, які диктує світовий ринок. Це ставить європейську промисловість у ще складніше становище, адже підприємства водночас мають виконувати жорсткі кліматичні вимоги щодо нульових викидів.

"Європі вкрай потрібне швидке завершення конфлікту навколо Ірану – особливо з огляду на те, що війна в Україні досі не має ознак завершення. Слабкість євро – лише найпомітніший сигнал напруження, але водночас вона вказує і на глибші структурні проблеми економіки", - ідеться у матеріалі.

Вплив війни в Ірані на економіку - головні новини

Ціни на природний газ різко в Європі зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує потрясати енергетичні ринки та порушувати морські постачання.

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в США різко зросли через війну з Іраном. Бойові дії на Близькому Сході обмежили експорт нафти і палива. Ціни на паливо підскочили більш ніж на 10% минулого тижня, оскільки нафта н той момент подорожчала до 90 доларів за барель - максимальний показник за останні роки.

