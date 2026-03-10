Трамп відігнав ціни на нафту від трирічного максимуму

Дональд Трамп обмірковує послаблення нафтових санкцій проти РФ задля зниження світових цін на нафту.

Ціни на нафту зранку 10 березня падають після досягнення трирічного максимуму на попередній сесії. На "чорне золото" вплинули слова президента США Дональда Трампа про те, що війна на Близькому Сході може незабаром закінчитися, що послабило побоювання щодо тривалих перебоїв у світових поставках нафти, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, станом на 10:02 за київським часом вартість нафти марки Brent обвалилася на 9 доларів - до 89,96 доларів за барель. Американська нафта марки WTI також подешевшала на 8,7 долара - до 86,07 долари за барель.

Reuters нагадує, що 10 березня вартість нафти перевищила 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року. Пізніше ціни знизилися після того, як Володимир Путін, за словами помічника очільника Кремля, у телефонній розмові з Трампом поділився пропозиціями, спрямованими на швидке врегулювання війни з Іраном.

Сам американський лідер 10 березня в інтерв'ю CBS News заявив, що, на його думку, війна проти Ірану "майже завершена" і що Вашингтон "значно випередив" його початковий прогноз тривалості війни в чотири-п'ять тижнів.

"Очевидно, що коментарі Трампа про короткочасну війну заспокоїли ринк", - зазначив керівник енергетичного сектору DBS Bank Сувро Саркар.

Втім, у відповідь на заяву Трампа про те, що війна в Ірані майже завершена Ісламська революційна гвардія Ірану (IRGC) у розмові з державними ЗМІ Ірану заявила, що "визначить кінець війни", і Тегеран не дозволить експортувати "жодного літра нафти" з регіону, якщо атаки США та Ізраїлю триватимуть.

Водночас, за даними джерел Reuters, Трамп розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, а також вивільнення нафти зі стратегічних запасів. Це може посприяти подальшому зниженню цін на нафту. У ніч проти 10 березня, американський лідер за даними Telegram-каналу Clash заявив про скасування деяких нафтових санкцій, не уточнивши про які саме обмеження йдеться.

До того ж країни G7 заявили 9 березня, що готові вжити "необхідних заходів" у відповідь на стрімке зростання світових цін на нафту. Однак поки вони не зважилися на використання надзвичайних резервів.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

9 березня ціни на нафту через бойові дії на Близькому Сході та фактичне блокування Ормузької протоки підскочили до понад 100 доларів за барель, сягнувши трирічного максимуму.

Через блокування Ормузької протоки низка країн ОПЕК, серед яких Саудівська Аравія, скоротили видобуток нафти.

Втім, Корпус вартових ісламської революції заявив, що будь-яка арабська або європейська країна, яка вишле ізраїльського та американського послів зі своєї території, отримає необмежений прохід через Ормузьку протоку, починаючи з 10 березня.

