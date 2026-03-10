'Епічна лють': на Близький Схід прямують нові авіаносці, - Forbes

У Середземному морі вже діє французький авіаносець, а Британія готує свій корабель до можливого виходу в море.

Військово-морські сили США можуть розгорнути на Близькому Сході ще один авіаносець на тлі триваючої військової операції та зростання напруженості в регіоні, пише Forbes.

Йдеться про атомний авіаносець USS George H.W. Bush (CVN-77) класу "Німіц", який нещодавно завершив ключові передрозгортальні навчання. У Пентагоні поки не підтвердили, чи буде корабель направлений до регіону для підтримки операції "Епічна лють".

Навчання COMPTUEX, які пройшла ударна група авіаносця, перевіряли готовність корабля та його ескортних сил діяти разом у складних бойових умовах.

Контр-адмірал Алексіс Вокер заявив, що ці маневри є сертифікаційним етапом, який підтверджує готовність ударної групи до масштабних військових операцій у будь-якій точці світу.

У регіоні вже діють два американські авіаносці

Наразі в регіоні працює авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72). Крім того, найбільший корабель ВМС США – USS Gerald R. Ford (CVN-78) – нещодавно пройшов через Суецький канал у Червоне море.

Це вперше за майже рік, коли дві американські авіаносні ударні групи одночасно діють на Близькому Сході.

Експерти припускають, що USS George H.W. Bush може замінити один із цих кораблів, адже обидва перебувають у зоні розгортання довше, ніж планувалося.

Франція також направила авіаносець

До регіону вже приєдналася і Франція. Її флагманський авіаносець Charles de Gaulle (R91) прибув до Кіпру.

Президент Еммануель Макрон заявив, що французькі кораблі допомагатимуть забезпечувати безпеку судноплавства та стабільність у районі Ормузької протоки. За його словами, місія має виключно оборонний характер.

Британія розглядає можливість відправки свого корабля

Тим часом Велика Британія пришвидшує підготовку авіаносця HMS Prince of Wales до можливого виходу в море. Кораблю дали лише п’ять днів готовності до відплиття.

Однак поки незрозуміло, чи вирушить він до Середземного моря або іншого району. Інший британський авіаносець – HMS Queen Elizabeth – наразі перебуває на технічному обслуговуванні у Шотландії.

Президент США Дональд Трамп навіть публічно заявив, що Вашингтону не обов’язково потрібна участь британських авіаносців у поточній операції.

Попри це, британське Міноборони повідомило про посилення військової присутності в регіоні – зокрема, розгортання винищувачів Eurofighter Typhoon та F‑35 Lightning II, систем протиповітряної оборони і додаткових військових на Кіпрі.

Куди саме вирушить HMS Prince of Wales після виходу в море, наразі не уточнюється.

Авіаносці на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, днями найновіший і найпотужніший атомний суперносій ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) вперше пройшов Суецький канал і увійшов у Червоне море. Після переходу корабель офіційно опинився в зоні відповідальності Центрального командування США.

Це перше розгортання CVN-78 на Близькому Сході та найдальший похід корабля від Сполучених Штатів з моменту введення його до складу флоту у 2017 році.

