Польща створює найсучаснішу систему боротьби з БПЛА в Європі, - FT

Програма вартістю 3,5 мільярда євро об'єднає електронну міць і кінетичну зброю.

Польща будує систему, яку вона називає найсучаснішою в Європі захистом від дронів. Варшава вирішила створити цю систему у відповідь на запуск Росією близько 20 безпілотників у повітряний простір Польщі у вересні минулого року. Розробка європейських антидронових технологій набула нової актуальності після того, як іранські "Шахеди" завдали удару по британській базі на Кіпрі минулого тижня слідом за американо-ізраїльськими ударами по Ірану.

Польська система, що отримала назву San, розробляється польсько-норвезьким консорціумом, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро, пише Financial Times. Проект буде профінансований за рахунок кредитів ЄС, виділених Варшаві в рамках нової європейської програми Safe, спрямованої на збільшення виробництва зброї в Європі для протидії російській агресії.

Повідомляється, що San складатиметься з 18 мобільних антидронових батарей, кожна з яких оснащена датчиками і засобами ураження, підключеними до центральної системи управління. Радіолокаційні компоненти і гармати, встановлені на сотнях автомобілів, патрулюватимуть польський кордон і підключатимуться до національних і союзних систем оборони.

"Вересень став великим уроком для Польщі, тому що нам довелося використовувати те, що у нас було, – тобто винищувачі з ракетами вартістю 1 млн доларів кожна, щоб збивати дрони, які коштують, можливо, 1000 доларів", – заявив відставний польський генерал Ярослав Громадзинський і додав, що це показало, що Польщі необхідно швидко закрити велику прогалину в нашій протиповітряній обороні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, у свою чергу, пообіцяв створити "найсучаснішу, інтелектуальну та інтегровану систему антидронової оборони в Європі".

Система поєднуватиме в собі можливості радіоелектронної боротьби, включаючи глушіння і порушення навігації, з кінетичними варіантами ураження. Вона зможе розгортати дрони-перехоплювачі, вести вогонь з 30-мм гармат і запускати керовані ракети, здатні вражати низьколітаючі вертольоти і безпілотні літальні апарати.

Терміни реалізації та політичні суперечки

San розробляється польським державним оборонним холдингом PGZ, норвезькою оборонною компанією Kongsberg і польським виробником радарів Advanced Protection Systems (APS).

Уряд видав контракти на San без тендеру і встановив амбітний графік. Перші батареї повинні бути поставлені польським збройним силам до кінця року, а повна працездатність системи очікується протягом 24 місяців.

У той час як PGZ і Kongsberg мають налагоджене виробництво і зброю, перевірену на полях битв в Україні, основне технічне завдання для San полягає в інтеграції різних компонентів в центральну архітектуру управління, що розробляється APS. Консорціум провів свою першу польову демонстрацію в лютому, продемонструвавши деякі з гармат, які будуть включені в систему.

Однак проект натрапив на деякі політичні перешкоди, оскільки права опозиційна партія "Право і справедливість" (PiS) виступає проти використання Варшавою кредитів ЄС, стверджуючи, що це дасть Брюсселю право голосу в суверенних рішеннях Польщі щодо закупівель.

Президент Кароль Навроцький, висуванець від PiS, повинен зустрітися з Туском після того, як він попередив, що може накласти вето на фінансування через програму Safe. Навроцький запропонував використовувати резерви центрального банку Польщі як дешевший джерело фінансування.

Туск відповів, що його уряд може шукати альтернативне фінансування в разі президентського вето, яке він назвав необґрунтованим. "Подумайте, чи дійсно ви хочете завдати удару в саме серце Польщі, поки за кордоном [в Україні] вирує така жорстока війна. Ніхто вам цього не пробачить", – заявив Туск Навроцькому минулого місяця.

Досвід України відіграв важливу роль

San – "це абсолютно нова концепція, але заснована на досвіді України", – зазначив Радослав Песевич, співвласник APS.

APS постачала Україні радарні та радіосистеми протягом останніх двох років, а також сформувала партнерство з британською MSI Defence Systems для виробництва антидронових технологій. Песевич відмовився розкривати фінансові подробиці про свою компанію, але підкреслив, що контракт по San більш ніж удвічі збільшить її доходи.

Для APS контракт San означає "входження до світової еліти". "Я б сказав, що це наш вихід на іншу орбіту", – заявив Песевич і визнав можливість початкових технічних труднощів. Але заявив, що "повністю впевнений" у тому, що San стане якісним стрибком для європейської антидронової оборони.

Компанія Kongsberg, яка уклала контракт на суму 1,4 млрд євро на поставку турелей і дистанційно керованих бойових модулів, здатних вести вогонь ракетами APKWS з лазерним наведенням виробництва США, назвала San свідченням зростаючої ролі Польщі в європейській обороні.

"Програма San підтверджує позиції Польщі як регіонального центру інновацій в області боротьби з безпілотниками", – заявив представник компанії Івар Сімонсен. "Для нас Польща, поряд з Данією і Німеччиною, є трьома провідними країнами, які перейшли від слів до справи і фактично почали розміщувати замовлення у великих масштабах".

