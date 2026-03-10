Вчені вловили лазерний сигнал від об'єкта за 8 мільярдів світлових років: що це може бути

Він може пролити світло на таємниці формування і зіткнення галактик.

Астрономи виявили в космосі далекий лазерний сигнал. Знахідка може допомогти зрозуміти, як виникають і стикаються одна з одною галактики. Міжнародна група астрономів з Університету Преторії в Південній Африці за допомогою радіотелескопа MeerKAT зареєструвала надзвичайно сильний мікрохвильовий сигнал.

Він походить з відстані близько восьми мільярдів світлових років, пише Focus. Згідно з даними дослідників в онлайн-архіві "arXiv", цей сигнал є одним з найенергійніших явищ такого роду, що спостерігалися досі.

Він виникає при зіткненні галактик

Згідно з розрахунками дослідників, випромінювання походить із системи зливаючихся галактик під назвою HATLAS J142935.3–002836. При таких зіткненнях величезні газові хмари стискаються. Молекули при цьому збуджуються і випромінюють посилені мікрохвилі. Фахівці класифікують виміряний сигнал як так званий гідроксильний мегамазер, тобто свого роду природний лазер в радіодіапазоні.

Відео дня

Інтенсивність настільки висока, що об'єкт може навіть потрапити в ще більш екстремальний клас "гігамазерів" – яскравих космічних мазерів, які в мільярди разів яскравіші за звичайні мазерні промені. "Ця галактична система дійсно виняткова", – сказав Тато Манамела, постдокторант Університету Преторії, згідно з науковим порталом "Phys.org".

Дослідники хочуть виявити від сотень до тисяч галактичних систем

Виявлення стало можливим завдяки гравітаційній лінзі – явищу, описаному Альбертом Ейнштейном. Проміжна галактика своєю гравітацією деформує простір-час і таким чином фокусує мікрохвилі, що випромінюються далекою системою. Завдяки цьому радіотелескопи на Землі досягли значно посиленого сигналу.

Дослідники сподіваються в майбутньому за допомогою цього методу виявити ще багато таких мегамазерів. Таким чином вони хочуть більш точно вивчити еволюцію і зіткнення галактик протягом мільярдів років.

Зіткнулися галактики - чи загрожує Землі небезпека

Коли галактики зустрічаються, їх газ перемішується і стискається в щільні хмари, в яких народжуються мільйони нових зірок. Одночасно їх зовнішній вигляд кардинально змінюється: в результаті злиття спіральних галактик можуть утворитися, наприклад, округлі еліптичні галактики.

Наш Чумацький Шлях також рухається назустріч зіткненню з галактикою Андромеди, яке очікується приблизно через п'ять мільярдів років. Хоча зірки і планетні системи при цьому залишаться значною мірою недоторканими, Сонце до того часу вже роздується до червоного гіганта, що зробить Землю незаселеною.

Раніше УНІАН повідомляв, що високо над Землею спалахують загадкові вогні.

Вас також можуть зацікавити новини: