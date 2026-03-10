Німеччина зібрала для України партію ракет до Patriot, - Spiegel

Нового пакета вистачить всього на півмісяця.

Німеччині вдалося зібрати серед союзників ракети PAC-3 до систем Patriot для України, вони вже знаходяться в дорозі. Водночас, як пише Spiegel, поставлені ракети кардинально не врятують ситуацію, оскільки Україні їх вистачить максимум на півмісяця.

За інформацією видання, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домігся закупівлі близько 30 новітніх керованих ракет PAC-3 у кількох європейських партнерів. Ще кілька таких ракет будуть поставлені із запасів Збройних сил Німеччини, так що в цілому Україна отримає 35 таких ракет-перехоплювачів.

Україна може очікувати на цю партію зенітних ракет Patriot з Європи в найближчі тижні, зазначає Spiegel.

Міністерство оборони Німеччини підтвердило виданню інформацію про поставки. За даними міністерства, вдалося переконати європейських партнерів поставити додаткові ракети PAC-3, "що близько до запланованої мети". Однак представник міністерства відмовився уточнити точний розмір нової партії або терміни її поставки в Україну.

Пакета, ймовірно, вистачить всього на півмісяця

Водночас видання підкреслює: хоча точних даних про кількість ракет, необхідних Україні, немає, німецькі офіцери отримали приблизну оцінку від своїх колег про те, що Україна використовує в середньому 60 ракет Patriot на місяць. Таким чином, пакета Пісторіуса вистачить всього на пару тижнів.

При цьому представник Міністерства оборони підкреслив, що мова йде не тільки про вкрай необхідні ракети до систем "Патріот". Крім поточного пакета, Німеччина поставить Україні "подальше зенітне озброєння, таке як ПЗРК, керовані ракети AIM-9 і IRIS-T, а також комплекти запасних частин для "Патріот" і IRIS-T", – сказав він. Крім того, Німеччина продовжить підтримувати розробку української системи ППО місцевого виробництва.

Проблема з ракетами PAC-3

Нагадаємо, за даними Reuters, на тлі триваючих масованих атак Росії ППО України може зіткнутися з дефіцитом ракет для систем Patriot.

Як розповів радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин, Україна за чотири роки війни проти Росії отримала всього близько 600 ракет-перехоплювачів до систем Patriot. При цьому в перші дні війни в Ірані країни Близького Сходу витратили вже понад 800 ракет Patriot.

