Ціни на нафту зросли одразу на понад $6 через нові погрози Трампа

Аналітики попереджають, що ціни на нафту можуть сягнути нових максимумів в разі ескалації на Близькому Сході.

Ціни на нафту зранку 2 квітня суттєво зросли після попереднього падіння у середу. Котирування відреагували на заяву президента Дональда Трампа про те, що США продовжуватимуть завдавати удари по Ірану, повідомляє Reuters.

Видання звертає увагу, що американський лідер не назвав точних термінів завершення війни, що "посилило побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні".

За даними порталу Іnvesting, станом на 9:41 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на майже 7 доларів – до 108,10 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 6,42 долара за барель - до 106,54 долара за барель.

Відео дня

"Ми доведемо справу до кінця, і зробимо це дуже швидко. Ми вже дуже близько", – заявив Трамп, додавши, що американські збройні сили майже досягли своїх цілей у конфлікті, але не надав жодних конкретних деталей.

Старша аналітикиня ринку у компанії Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначає, що ціни на нафту можуть сягнути нових максимумів в разі ескалації на Близькому Сході.

"Якщо напруженість посилиться або зростатимуть ризики для судноплавства, нафта може досягти нових максимумів, оскільки ринки враховують у цінах потенційні перебої з постачанням", - зазначила експертка.

Тим часом, за даними міністерства оборони Катару, у середу нафтовий танкер, орендований компанією QatarEnergy, був уражений іранською крилатою ракетою у водах країни.

Глава Міжнародного енергетичного агентства попередив, що перебої з постачанням почнуть впливати на економіку Європи у квітні.

Ситуація в Ірані та ціни на нафту - останні новини

2 березня Іран на тлі бойових дій на Близькому Сході повідомив про закриття Ормузької протоки, що підштовхнуло вгору ціни на нафту.

Після заяви президента США Дональда Трампа про перемовини з Іраном ціни на нафту суттєво знизилися. Однак продовження бойових дій на Близькому Сході та офіційне спростування Тегераном самої можливості "перемовин з агресором" повернули нафтові ціни до позначок у понад 100 доларів за барель.

1 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що Іран попросив про перемир’я. Однак, під час звернення до нації американський лідер анонсував нові удари по Тегерану.

