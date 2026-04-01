Ціни на дизель нестримно летять угору: скільки коштує пальне на АЗС в перший день квітня

Середня вартість літра дизельного палива на АЗС за день зросла на 43 копійки.

Середні ціни на дизельне пальне та автогаз на АЗС 1 квітня продовжили зростання, а преміальний бензин марки А-95 подорожчав незначно. При цьому, як повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії А-95, середня вартість звичайного 95-го незначно знизилася.

Зазначається, що середня вартість дизельного палива 1 квітня зросла на 43 копійки – до 85,82 гривні за літр. Середня вартість автогазу зросла ще на 18 копійок – до 46,54 грн/л.

Також подорожчав преміальний бензин марки А-95. Його середня вартість на АЗС зросла на 3 копійки - до 75,43 грн/л. При цьому звичайний 95-й дешевшає другий день поспіль. У середу він "скинув" ще 3 копійки, подешевшавши, у середньому, до 71,68 грн/л.

Середні ціни на бензин

Найдешевший бензин марки А-95 у перший день квітня пропонують у мережі RLS. Тут середній прайс на нього – 67,90 гривні за літр. Найдорожче 95-м заправляють у мережі Grand Petrol – 75,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 71,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 72,19 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Ціни на дизельне паливо

Найдешевший дизель 1 квітня наливають у мережі EURO5, U.GO та СВОЇ. У цієї трійці середня вартість пального на стелах АЗС - 81,99 гривні за літр. Найдорожчий дизель пропонують у мережах ОККО та WOG – 87,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 84,90 грн/л;

"Укрнафта" – 83,99 грн/л;

SOCAR – 86,85 грн/л;

KLO – 87,49 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 83,99 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше автогазом у перший день квітня заправляють у мережі "Авантаж7" – 43,95 гривні за літр. Найдорожчий автогаз продають у мережі MOTTO, де середня вартість палива трохи не дотягнула до 50 гривень за літр – 49,98 грн/літр.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG – 46,60 грн/л;

"Укрнафта" – 45,99 грн/л;

SOCAR – 47,84 грн/л;

KLO – 47,70 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 45,33 грн/л;

WOG – 47,98 грн/л;

ОKKO – 47,99 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин в Україні - останні новини

Після початку війни на Близькому Сході ціни на нафту суттєво зросли. Станом на ранок 31 березня нафта марки Brent торгувалася по 113 доларів за барель. І це може бути далеко не межа.

Якщо війна на Близькому Сході затягнеться до червня, ціни на нафту можуть злетіти до нечуваних 200 доларів за барель, попереджають аналітики Macquarie Group Ltd. Це може викликати черговий стрибок цін на пальне по всьому світі та призвести до прискорення глобальної інфляції.

На тлі зростання котирувань газойлю на українських АЗС дорожчає дизельне паливо. Зокрема, середня вартість дизелю за минулі вихідні зросла на 65 копійок.

