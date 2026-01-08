Ціни на нафту неочікувано відреагували на захоплення танкерів

Аналітики очікують, що американська нафта марки WTI впаде нижче 54 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 8 січня зросли після двох поспіль днів зниження. Інвестори оцінили значне зростання запасів палива в США, а також стежили за розвитком подій у Венесуелі, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:58 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 21 цент - до 60,17 долара за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 56,19 долара за барель, подорожчавши на 20 центів.

Аналітик Fujitomi Securities Міцуру Мураїші зазначає, що зниження цін спонукало деяких трейдерів придбати ф’ючерси, що підштовхнуло ціни вгору. Водночас він зазначає, що побоювання стосовно надлишку пропозиції на ринку стримує зростання цін.

Відео дня

"Поки ринки стежать за розвитком подій у Венесуелі, тенденція до зниження, ймовірно, поки що збережеться", - сказав він, прогнозуючи, що ціна на американську нафту марки WTI, ймовірно, впаде нижче 54 доларів за барель.

Тим часом, 7 січня США затримали в Атлантичному океані два нафтові танкери, які працювали у Венесуелі. Видання зазначає, що один з них ходив під прапором Росії.

Reuters з посиланням на Wall street Journal зазначає, що президент США Дональд Трамп та його радники планують взяти нафтову промисловість Венесуели під контроль. Американський президент, за даними ЗМІ, сказав помічникам, що його зусилля допоможуть знизити ціну на нафту до 50 доларів за барель.

Джерела видання зазначають, що розглядається план, за яким США здійснюватимуть певний контроль над державною нафтовою компанією Венесуели PDVSA, включаючи придбання та збут більшої частини нафтової продукції компанії.

Reuters нагадує, що 6 січня Трамп написав, що Венесуела передасть США 30-50 мільйонів барелів нафти для продажу.

"Направлення цієї нафти до США може зменшити необхідність для Венесуели скорочувати видобуток через обмеження сховищ", - зазначили аналітики ING.

Додатково стимулювало зростання цін зниження запасів нафти у США - найбільшого у світі споживача "чорного золота". Управління енергетичної інформації повідомило, що запаси нафти в США за тиждень, що закінчився 2 січня, скоротилися на 3,8 млн барелів - до 419,1 млн барелів.

Операція США у Венесуелі - останні новини

3 січня президент США Дональд Трамп підтвердив захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військовими. Американський президент фактично визнав, що головна мета спецоперації США - встановлення контролю над нафтою Венесуели.

7 січня американський уряд анонсував "негайний" початок розпродажу венесуельської сирої нафти на світовому ринку. Очікується, що буде реалізовано приблизно 30–50 мільйонів барелів.

Вас також можуть зацікавити новини: