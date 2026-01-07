Затримання танкерів 'тіньового флоту': Гілі розповів, до чого вони причетні

За його словами, США є найближчим партнером Великої Британії в галузі оборони та безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі високо оцінив "майстерність і професіоналізм" британських збройних сил, назвавши операцію із захоплення судна Marinera (Bella 1) "частиною глобальних зусиль у боротьбі з порушенням санкцій". Про це пише The Times.

"Це судно з сумною історією є частиною російсько-іранської осі обходу санкцій, яка підживлює тероризм, конфлікти і страждання від Близького Сходу до України. Великобританія продовжить нарощувати заходи проти діяльності "тіньового флоту" для захисту нашої національної безпеки, нашої економіки і глобальної стабільності - забезпечуючи безпеку Великобританії всередині країни і її силу за кордоном", - сказав він.

За його словами, США є найближчим партнером Великої Британії в галузі оборони і безпеки.

"Глибина наших оборонних відносин з США є невід'ємною частиною нашої безпеки, і сьогоднішня бездоганно проведена операція показує, наскільки добре це працює на практиці", - додав міністр.

Затримання танкерів "тіньового флоту"

Військовослужбовці ВМС США висадилися на судно Marinera за межами територіальних вод будь-яких держав. 24 грудня судно отримало тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії.

За інформацією військових США, судно було "затримано за порушення американських санкцій на підставі ордера, виданого федеральним судом США. Міноборони Великобританії заявило, що надало допомогу в захопленні танкера на прохання уряду США.

Як повідомило Південне командування ЗС США, в середу в міжнародних водах Карибського моря також було затримано судно M/T Sophia.

