Деякі експерти сумніваються, що санкції проти російських нафтових гігантів призведуть до скорочення постачання на ринок російської сировини.

Ціни на нафту зранку 23 жовтня продовжили стрімке зростання. Покупці в Індії почали переглядати обсяги закупівель російської нафти на тлі запровадження США санкції проти головних постачальників російської сировини – "Лукойлу" та "Роснафти", повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:39 за київським часом, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли аж на 2,19 долара за барель, до 64,78 долара за барель. Вартість американської нафти марки WTI теж підскочила на 2,13 долара, до 60,63 долара за барель.

Міністерство фінансів США, коментуючи запровадження санкцій проти "Лукойлу" та "Роснафти", заявило про готовність до подальших кроків, закликавши Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Старший ринковий аналітик Phillip Nova Приянка Сачдева зазначає, що американські санкції проти нафтових компаній РФ можуть призвести до скорочення експорту московської нафти.

"Нові санкції президента Трампа, спрямовані на найбільші російські нафтові компанії, мають на меті придушити доходи Кремля для війни - крок, який може обмежити фізичні потоки російських барелів і змусити покупців перенаправити обсяги на відкритий ринок", - зауважила експертка.

За даними джерел Reuters, індійські нафтопереробники готові різко скоротити імпорт російської нафти після нових санкцій. Співрозмовники видання зазначають, що приватна компанія Reliance Industries, найбільший індійський покупець російської нафти, планує скоротити або повністю припинити такий імпорт. Як відомо, Індія після повномасштабного вторгнення РФ в Україну стала одним з ключових імпортерів російської нафти.

Водночас, видання зазначає, що на ринку панує скептицизм щодо того, чи призведуть санкції США до реальних фундаментальних змін у співвідношенні попиту і пропозиції, тобто, чи справді на ринок буде надходити менше російських барелів, що обмежує зростання вартості "чорного золота".

"Нові санкції, безумовно, підвищують ставки у відносинах між США і Росією, але я бачу стрибок цін на нафту більше як реакцію ринків, ніж як структурну зміну… Поки що майже всі санкції проти Росії за останні 3,5 роки в основному не вплинули ні на обсяги видобутку, ні на доходи від нафти", - сказав директор з аналізу світових ринків компанії "Рістад Енерджі" Клаудіо Галімберті.

Він додав, що деякі покупці з Індії та Китаю продовжили купувати російську сировину.

Санкції США проти російських нафтових компаній

22 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". Крім них, санкції зачеплять компанії, які прямо чи побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" та шість – "Лукойлу".

Президент США Дональд Трамп, коментуючи запровадження нових обмежень, заявив, що "просто відчув, що настав час". Також він повідомив, що ухвалив рішення скасувати раніше анонсовану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

Експерти зазначають, що нові американські санкції вдарять по російській економіці та можуть призвести до скорочення експорту російської нафти.

