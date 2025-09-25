Ціни на нафту 'відскочили' від півторамісячного максимуму: що відбувається на ринку

Аналітики зазначають, що ціни на нафту досягли стелі, і очікують на здешевлення "чорного золота" за умови відсутності нових "шоків".

Ціни на нафту зранку 25 вересня пішли донизу, відскочивши від семитижневого максимуму. Інвестори вивели гроші з ринку в очікуванні зниження попиту взимку та відновлення експорту сировини з Курдистану до Іраку, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:28 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 32 центи, до 68,99 долара за барель. Американська нафта марки WTI також подешевшала на 36 центів, до 64,63 долара за барель.

Обидва нафтових еталони зросли за підсумками попереднього дня до найвищих рівнів з 1 серпня. Цьому сприяло несподіване падіння тижневих запасів нафти в США і побоювання, що атаки України на російську енергетичну інфраструктуру можуть порушити постачання сировини на світовий ринок. Втім аналітики наразі не бачать підстав для суттєвішого зростання котирувань "чорного золота" і очікують на його здешевлення через "зайві" барелі на ринку.

"Схоже, що нафта досягла стелі на тлі зниження попиту і зростання поставок ОПЕК+ в четвертому кварталі. Нещодавнє зростання було більше обумовлене настроями, ніж фундаментальними факторами, тому, якщо не виникне нового "шоку", Brent, швидше за все, консолідується з невеликим ухилом до зниження", - сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Зниженню цін також посприяло відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану, яке очікується на цьому тижні.

Ціни на нафту та українські удари по російських НПЗ

Ринок очікує на відновлення експорту нафти з Курдистану до Іраку. За словами міністра закордонних справ Іраку Фуада Хусейна, обсяг постачання на початковому етапі становитиме 230 тисяч барелів на добу та може зрости до 400-500 тисяч барелів на добу, "завдяки інвестиціям та родовищам, на яких зростає видобуток".

Ціни на нафту зранку 24 вересня зростали на тлі обговорення обмеження експорту дизелю з РФ після результативних ударів українських безпілотників по тамтешніх нафтопереробних заводах.

Україна продовжує систематично і результативно атакувати російську енергетичну інфраструктуру країни - агресорки. Зокрема, в ніч на 24 вересня Сили оборони завдали удару по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. Внаслідок удару на підприємстві виникла пожежа.

У ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два важливих нафтопереробних заводи у Росії – Саратовський та Новокуйбишевський. Внаслідок ударів на підприємствах зафіксовано вибухи та пожежі.

18 вересня українські дрони вчергове атакували Волгоградський нафтопереробний завод, поставивши його роботу на паузу.

