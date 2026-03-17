Бельгія виступила за дружбу з Москвою: Каллас жорстко відповіла, – Reuters

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав Європу нормалізувати відносини з Москвою та відновити постачання дешевих російських енергоносіїв до Європейського Союзу. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас відкинула цю пропозицію, пише Reuters.
Де Вевер поділився своїм баченням в інтерв'ю місцевій газеті L'Echo на вихідних. Він повідомив, що європейські лідери за закритими дверима погоджуються з ним, але "ніхто не наважується сказати це вголос".
Однак Каллас заявила, що у неї не склалося такого враження, і застерегла від спроб повернутися до звичних відносин з Кремлем. Позиція очільника бельгійського уряду суперечить офіційній політиці ЄС стосовно Москви та поступового припинення використання російського викопного палива.
"Я була за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустріч лідерів, і я не бачила такого бажання. Якщо ми просто повернемося до звичного стану речей, то на нас чекає ще більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетити лише зростатимуть", – повідомила Каллас.
Коментарі Де Вевера вже викликали критику всередині його правлячої коаліції. З того часу він намагається їх пом’якшити, заявляючи, що виступає за нормалізацію відносин лише після укладення угоди про припинення війни проти України.
Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас раніше заявила, що тимчасове послаблення санкцій США проти російської нафти може бути небезпечним прецедентом. Аби послабити тиск на вартість енергоносіїв, у ЄС розглядають можливість створення на Близькому Сході аналогу українського "зернового коридору".
Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен також пообіцяв, що Євросоюз не імпортуватиме "жодної молекули" газу чи нафти з Росії.