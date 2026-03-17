Бельгія виступила за дружбу з Москвою: Каллас жорстко відповіла, – Reuters

Прем'єр Бельгії Де Вевер хоче відновити доступ до дешевої російської енергії.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер закликав Європу нормалізувати відносини з Москвою та відновити постачання дешевих російських енергоносіїв до Європейського Союзу. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас відкинула цю пропозицію, пише Reuters.

Де Вевер поділився своїм баченням в інтерв'ю місцевій газеті L'Echo на вихідних. Він повідомив, що європейські лідери за закритими дверима погоджуються з ним, але "ніхто не наважується сказати це вголос".

Однак Каллас заявила, що у неї не склалося такого враження, і застерегла від спроб повернутися до звичних відносин з Кремлем. Позиція очільника бельгійського уряду суперечить офіційній політиці ЄС стосовно Москви та поступового припинення використання російського викопного палива.

"Я була за цими закритими дверима, коли ми говоримо про зустріч лідерів, і я не бачила такого бажання. Якщо ми просто повернемося до звичного стану речей, то на нас чекає ще більше воєн. Ми вже бачили це раніше, тому маємо бути дуже пильними і не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетити лише зростатимуть", – повідомила Каллас.

Коментарі Де Вевера вже викликали критику всередині його правлячої коаліції. З того часу він намагається їх пом’якшити, заявляючи, що виступає за нормалізацію відносин лише після укладення угоди про припинення війни проти України.

Світові ціни на нафту злетіли приблизно на 40% з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, піднявшись до найвищого рівня з 2022 року.

