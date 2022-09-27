Газопровід має потужність 10 млрд кубометрів на рік.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак щодо відкриття газопроводу Baltic Pipe заявив, що поки Росія живе у світі газових шантажів, цивілізація розриває зв'язки з монстрами.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Керівник ОП зазначив, що у Гданську відкрили газопровід Baltic Pipe із Норвегії до Польщі потужністю 10 млрд кубометрів на рік.

Відео дня

"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що газопровід закінчить "еру домінування Росії у газовій сфері". Поки РФ живе у світі газових шантажів, цивілізація розриває зв'язки із монстрами", - зауважив Єрмак.

Газовий шантаж РФ

22 червня голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку може повністю перекрити постачання газу.

31 серпня"Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

Згідно з оприлюдненими 27 вересня даними BloombergNEF, цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу ніж торік, завдяки чому вдасться компенсувати постачання газу з Росії. Це стало можливим завдяки збільшенню спроможностей імпорту газу та зменшенню попиту на нього серед споживачів через високі ціни.

Вас також можуть зацікавити новини: