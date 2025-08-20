Зазначається, що постачання буде здійснено у вересні та жовтні.

Державні нафтопереробні компанії Індії відновили закупівлі російської нафти після паузи. НПЗ пішли на такий крок попри підвищення мит і шквал критики з боку США.

Видання Bloomberg пише, що переробники, зокрема Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp., за останні два дні закупили кілька партій російської нафти марки Urals. Поставки будуть здійснені у вересні та жовтні.

Раніше цього місяця державні нафтопереробні компанії призупинили закупівлі флагманської нафти марки Urals на ці місяці під тиском США. Наприкінці липня Нью-Делі попросив переробників розробити плани щодо відмови від російської нафти на випадок припинення поставок. Один з чиновників сказав, що ця вказівка була рівносильна плануванню сценаріїв.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро написав цього тижня в колонці для Financial Times, що зростання закупівель російської нафти викликане "спекуляцією з боку великого нафтового лобі Індії", а не внутрішніми потребами. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що "найбагатші сім'ї Індії" отримали вигоду із закупівель московської нафти, і підтвердив плани щодо підвищення мит для Нью-Делі.

За перші шість місяців поточного року Росія скоротила експорт нафти на 4%. Хоча ще в середині липня поставки російської нафти на світовий ринок різко збільшилися.

На експорт російської нафти потеційно могли вплинути американські санкції проти покупців сировини з Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення мит на Індію через закупівлі російської нафти.

Пізніше стало відомо, що нафтопереробні компанії Китаю кинулися скуповувати флагманську марку російської нафти, від якої відмовилася Індія у зв'язку з посиленням Вашингтоном торгових мит.

