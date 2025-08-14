Деякі НПЗ продовжать закуповувати російську нафту.

Нафтопереробні компанії Індії шукають альтернативних постачальників сировини по всьому світу. Найбільший імпортер російської нафти намагається перестрахуватися напередодні саміту на Алясці.

Видання Bloomberg пише, що президент Дональд Трамп, прагнучи домогтися успіху в переговорах з Володимиром Путіним, зажадав від Індії припинити закупівлі нафти і подвоїв мита на товари цієї країни, покаравши за імпорт, який підживлює "військову машину" Кремля. Цей крок змусив індійські нафтопереробні компанії переглянути плани закупівель.

Цього тижня державні переробники Індії закупили великі обсяги неросійської нафти зі швидкою доставкою у вересні-жовтні, подовживши ажіотаж, викликаний загрозою з боку Вашингтона. Indian Oil Corp. і Bharat Petroleum Corp. закупили вантажі з усіх куточків світу, включно зі США, Бразилією та Близьким Сходом.

Історично Індія не була значним імпортером російської нафти, більшою мірою покладаючись на Близький Схід. Все змінилося 2022 року, після повномасштабного вторгнення в Україну і введення "стелі цін" у 60 доларів за барель, щоб обмежити доходи Кремля.

Наразі очікується, що індійські приватні нафтопереробні компанії, як-от Reliance Industries Ltd. і Nayara Energy, продовжать купувати російську нафту навіть попри те, що державні НПЗ відмовляються від цього.

Російська нафта в Індії - останні новини

Індія та Китай стали найбільшими покупцями підсанкційної російської нафти. Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав указ про введення 25%-го мита на товари з Індії як покарання за закупівлі російської нафти.

7 серпня стало відомо, що державні НПЗ Індії відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску з боку Вашингтона.

