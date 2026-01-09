Графіки відключень електроенергії в суботу: коли не буде світла 10 січня

Наслідки російських обстрілів досі ліквідовують.

У суботу, 10 січня, відключення електроенергії та відповідні погодинні графіки будуть запроваджені в усіх регіонах України. Про це повідомляє "Укренерго".

Графіки обмеження потужності будуть задіяні і стосовно промислових споживачів.

Причина запровадження дозованої подачі електроенергії залишається незмінною. Це масовані ракетно-дронові атаки окупантів по об’єктам енергетики та їхні наслідки.

Енергетики нагадують, що форс-мажорні обставини, такі як нові російські обстріли або погодні негаразди, можуть вплинути на загальний хиткий баланс енергосистеми і змусити до оперативних змін графіків. Актуальна інформація має бути присутня на сторінках обленерго.

Останній удар РФ по енергосистемі України

В ніч на 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Києву та енергооб’єктах столиці. В результаті частина містян залишилися без опалення та гарячої води. На всьому Лівобережжі Києва були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Щодо області, то станом на ранок п’ятниці понад 370 тисяч сімей знаходилися без світла. З них 90 тисяч домогосподарств – через атаку ворога, решта – через погодні умови.

