Сотні тисяч родин на Київщині залишилися без світла: винна не тільки Росія

Вночі російські окупанти прицільно гатили по столиці та області.

Станом на ранок п'ятниці, 9 січня, понад 370 тисяч родин в Київській області залишилися без електропостачання. Головними причинами відключень світла стали не тільки російські терористичні удари, а й погода.

В компанії ДТЕК повідомили, що близько 280 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії через негоду, а ще 90 тисяч сімей - через наслідки російського обстрілу.

Наразі наскладніша ситуація у Бориспільському та Броварському районах Київської області. Саме ці території найбільше постраждали під час нічної атаки Росії.

Аварійно-ремонтні роботи через негоду тривають в області ще від учора. При цьому погодні умови і надалі залишаються складними, що не дозволяє енергетикам швидко відновлювати мережу.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

Головною ціллю російських окупантів 9 січня була столиця. В результаті масованого ракетно-дронового удару частина місцян опинилася без опалення або з ледь теплими батареями, а також без гарячої води. При цьому на всьому лівому березі Києва були застосовані аварійні відключення світла.

Під час останніх обстрілів ворог зосереджує весь доступний арсенал на певному регіоні, не розподіляючи його, як раніше, на декілька місць одночасно. Так, 8 січня російські терористи цілеспрямовано били по Дніпропетровщині та Запоріжжю. В результаті близько 800 тисяч мешканців Дніпропетровської області опинилися без світла.

